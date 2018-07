Von Maik Rosner

Moskau. Ihre Geschichte erzählt Tayyaba Anwaar Ahmad in ziemlich akzentfreiem Deutsch, obwohl sie nie in Deutschland war. Das ist schon an sich erstaunlich, aber ihre Geschichte hält noch mehr Überraschungen bereit. Die 37 Jahre alte Frau aus Lahore in Pakistan erzählt sie auf einer Zugreise während der WM in Russland, und ihre Geschichte erzählt wiederum viel über die Welt. Darüber, wie sie funktioniert oder auch nicht. Oder für wen sie gut funktioniert und für wen schlecht. Und der 27. Juni, der Mittwoch vor zwei Wochen, liefert dafür ein kleines Beispiel, das erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist.

Tayyaba Ahmad ist im Stadion von Nischni Nowgorod. Sie sieht das 2:2 der Schweiz gegen Costa Rica. Sie hat sich eine pakistanische Flagge auf die Wange gemalt und hält eine Flagge ihres Heimatlandes in der Hand. Neben ihr haben Fans aus Costa Rica ihre Plätze, sie tragen Trikots ihrer Mannschaft. Einer dieser Männer aus Costa Rica hat einen Schal mit der Schweizer Flagge umgelegt. Eine Frau aus Pakistan neben Fans aus Mittelamerika, die auch die Farben der gegnerischen Mannschaft aus Europa zeigen - es ist ein Bild, das die PR-Strategen der Fifa kaum besser hätten arrangieren können.

Genauso inszeniert sich der Weltverband gerne, als Institution der weltumspannenden Völkerverständigung. Und irgendwie stimmt das ja mit der Völkerverständigung bei der WM. In den vergangenen vier Wochen haben die Menschen aus aller Welt friedlich miteinander gefeiert. Es war und ist noch bis zum Finale am Sonntag (17 Uhr) eine gelungene Party. Doch das war nur die sichtbare Oberfläche.

Wie ungleich und ungerecht die Welt ist, in Russland und anderswo, haben die bunten TV-Bilder der fröhlichen Menschen nicht gezeigt. Und ebenso wenig, wie privilegiert diese WM-Touristen im Vergleich zu vielen ihrer Landsleute sind, die sich ein WM-Ticket nicht im Ansatz leisten können und ebenso wenig eine Reise in einen Spielort. Das gilt nicht nur für viele Menschen zum Beispiel aus Costa Rica und Pakistan, sondern auch für viele aus dem Gastgeberland Russland.

Dass der Fußball vor allem ein gigantisches Geschäft ist, in dem es nicht zimperlich zugeht, zeigt das Bild mit Tayyaba Ahmad auf der Tribüne in Nischni Nowgorod ebenfalls, jedenfalls indirekt. "We made the football", hat sie auf ein Pappschild geschrieben. Sie sagt: "Wir haben zwar keine Mannschaft hier in Russland, aber wir sind durch den offiziellen Spielball dabei." Sie sagt das nicht mit jener devoten Dankbarkeit, den Ball produzieren zu dürfen, die teils in pakistanischen Medien zu finden ist. Tayyaba Ahmad sagt es nüchtern. Denn sie kann einordnen, was das bedeutet. Sie hat früher sieben Jahre lang für die global agierende Werbeagentur Ogilvy & Mather in Lahore gearbeitet und unter anderem an einer Kampagne für die Cricket-WM in Pakistan, aber auch an anderen für die Weltunternehmen Coca Cola und Nestlé. Sie hat für das Lohnniveau in ihrer Heimat vergleichsweise gut verdient, aber im weltweiten Vergleich wenig.

So läuft das auch mit dem WM-Spielball. Der Hersteller adidas lässt den Spielball in der pakistanischen Stadt Sialkot produzieren. Rund 85 Prozent aller Fußbälle weltweit werden dort hergestellt, pro Jahr etwa 60 Millionen. Kinderarbeit soll es dort nicht mehr geben, nachdem diese in den 90er-Jahren publik geworden war. Heute verdienen die Frauen und Männer dort umgerechnet rund 90 Euro im Monat, andere Quellen sprechen von etwas mehr. Doch der von ihnen hergestellte Spielball aus der Gruppenphase, der "Telstar 18", ist so oder so für sie ein unerreichbares Luxusprodukt. Auf der deutschen adidas-Homepage wird er für 149,95 Euro angeboten. Ebenso der "Telstar Mechta", mit dem seit dem Achtelfinale gespielt wird. Beide sind online derzeit als ausverkauft gekennzeichnet, günstigere Replikate sind noch zu haben.

Die gibt es auch in Pakistan. Das dort produzierte Original wird in Pakistan mit seinen rund 193 Millionen Einwohnern nur im adidas-Store in der "Centaurus Mall" in Islamabad verkauft, allerdings bisher nur das Modell aus den Gruppenspielen. Anderswo im Land, wie in Lahore mit seinen offiziell gut elf Millionen Einwohnern, kann man den Spielball ohnehin nur online bestellen, laut adidas-Store in Islamabad für 41.100 Rupien (rund 148 Euro). Vielleicht mangelt es an Interesse in jenem Land, in dem die Sportart Cricket mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vermutlich lässt sich in Pakistan zudem nicht genug zahlungskräftige Kundschaft finden, um das Produkt aus dem eigenen Land gewinnbringend flächendeckend anzubieten. Tayyaba Ahmad hat ihren Original-Spielball in Russland für 9 000 Rubel (rund 123 Euro) gekauft, als Überraschung für ihren Freund. "Das war das mit Abstand teuerste Souvenir", sagt sie. Mechta, der Name des Spielballs seit dem Achtelfinale, kommt aus dem Russischen. Das bedeutet Traum oder Ambition.

Auch Tayyaba Ahmad hat Träume und Ambitionen, und deswegen hat sie Deutsch gelernt. Mit ihrer Liebe zur Literatur fing alles an. Sie hat viel von Muhammad Iqbal gelesen, der 1877 in jener Stadt geboren wurde, in der adidas inzwischen die Fußbälle von billigen Arbeitskräften produzieren lässt. Iqbal war ein muslimischer Philosoph und politischer Denker, er gilt als Nationaldichter und geistiger Vater Pakistans. Gestorben ist er 1938 in Tayyaba Ahmads Heimatstadt Lahore. Sie nennt ihn auch Allama, Hochgelehrter, er gilt als wichtigster islamischer Philosoph der Neuzeit. Sie verehrt ihn, auch für eine seiner Botschaften, die sie so ausdrückt: "Das Buch des Lernens ist immer geöffnet." Doch sie musste feststellen, dass das so nicht stimmt. Das Buch des Lernens ist nicht für jeden gleich weit geöffnet, vor allem nicht für jene, die beispielsweise Fußbälle für den Weltmarkt produzieren. Oder für jene, die einfach nur den falschen Pass haben. Auch das hat sie indirekt durch Iqbal gelernt. Die Welt ist längst nicht so rund, wie es die bunten WM-Bilder glauben machen.

Tayyaba Ahmad hat darüber ein Gedicht geschrieben. Es besagt, dass die Wege zum Lernen mancherorts verschlossen sind und anderswo geöffnet. "Ich habe auch darüber geschrieben, dass ich das Recht auf Bildung in Heidelberg habe", sagt sie.

Dort, an der 1386 gegründeten Ruprecht-Karls-Universität, der ältesten Deutschlands, möchte sie Neuere Sprachen und Literaturen Südasiens studieren. Mit den Professoren steht sie via Internet in Kontakt, und diese hätten ihr drei Mal die Zulassung erteilt, "sie wollten mich als Studentin haben", sagt Tayyaba Ahmad. Aber die deutschen Behörden wollten sie nicht. Drei Visaanträge wurden abgelehnt, zwei in 2013, der dritte in 2014.

Dass Tayyaba Ahmad überhaupt auf Heidelberg gekommen ist, hat auch mit Iqbal zu tun. Der studierte in Cambridge, München und Heidelberg Rechtswissenschaften und Philosophie und promovierte an der Uni München. Er beschäftigte sich unter anderem mit Goethe, Nietzsche und Heine und wurde durch sie beeinflusst. Iqbal antwortete auf den West-östlichen Divan, Goethes umfangreichste Gedichtsammlung, die wiederum durch den persischen Dichter Hafis inspiriert wurde. Iqbals Antwort heißt: "Die Botschaft des Ostens." Alles hängt mit allem zusammen. In Heidelberg gibt es das Iqbal-Ufer, ein Straßenabschnitt der B72 am südlichen Neckarufer, wo auch eine steinerne Gedenktafel mit Iqbals Gedicht "Gruß an den Neckar" steht. In München gibt es auf dem Habsburgerplatz nahe der Ludwig-Maximilians-Universität ein Denkmal, das Iqbal gewidmet ist.

Tayyaba Ahmad würde gerne seinen Spuren folgen und sich ebenfalls weiterbilden. Dafür hatte sie Deutsch gelernt, weil ihr erster Visumantrag unter anderem mit der Begründung abgelehnt worden war, dass sie kein Deutsch kann. Sie belegte einen Deutsch-Kurs, schloss diesen mit dem Testergebnis von 98,5 Prozent ab, wie sie sagt - und wurde wieder abgelehnt. Beim dritten Anlauf kam es in der Botschaft der Bundesrepublik in Islamabad immerhin zu einer Anhörung. 45 Minuten habe diese gedauert, und immer wieder sei sie dabei gefragt worden, ob sie wirklich keine Verwandten oder Freude in Deutschland habe. Sie verneinte das mehrfach. Sie hat den Hintergrund der Fragen erst nicht verstanden. Dann kam ihr die Vermutung, dass sie womöglich als Wirtschaftsflüchtling eingestuft werde. Später erhielt sie die erneute Absage. Darin hieß es zur Begründung, es gebe Zweifel am Zweck ihres Visumantrags, erzählt Tayyaba Ahmad. Doch sie wolle ja nur studieren, an Bildung teilhaben, die sie so in Pakistan nicht bekommen könne. Dabei hätte sie das Visum durchaus auch mit einem anderen Grund beantragen können, sagt sie.

In ihrem Pass steht unter Religion Ahmadiyya. Dabei handelt es sich um einen Zweig des Islam, der allerdings von vielen Muslimen nicht anerkannt wird, auch nicht von den Behörden in Pakistan. Die Ahmadiyya gilt als die weltweit am meisten verfolgte muslimische Gemeinde. In Pakistan kommt es seit Jahrzehnten immer wieder zu Diskriminierungen bis hin zu Unruhen, Anschlägen und Morden. Zahlreiche Ahmadiyya sind bereits geflohen, viele nach Deutschland, manche in die Schweiz und andere Länder. 2012 entschied der Europäische Gerichtshof, es sei den Mitgliedern der Ahmadiyya-Gemeinde aus Pakistan, die in Deutschland Asyl suchen und sich auf ihre religiöse Verfolgung berufen, nicht zuzumuten, in ihr Heimatland zurückzukehren und sich dort zu erkennen zu geben. Tayyaba Ahmad glaubt, dass ihre Mitgliedschaft in der Gemeinde ein inoffizieller Grund für die Ablehnung gewesen sei, weil sie als

Motiv ja angab, in Heidelberg studieren zu wollen. Vielleicht, so mutmaßt sie, hätte aus Sicht der deutschen Behörden die Gefahr bestanden, dass sie sich später auf religiöse Verfolgung berufen und nicht mehr nach Hause geschickt werden könne.

Manchmal ist es klüger, nicht ganz aufrichtig zu sein, auch das hat Tayyaba Ahmad gelernt. Die Karte für das WM-Spiel zwischen der Schweiz und Costa Rica hatte sie in erster Linie erworben, um die sogenannte Fan-ID zu erhalten und damit ein Visum für Russland. Denn mit einem pakistanischen Pass zu reisen, ist sehr oft sehr kompliziert bis unmöglich. Ihr eigentliches Ziel war nicht das Fußballspiel, sondern die Eremitage in Sankt Petersburg, das weltbekannte Kunstmuseum.

Wenn ihre Geschichte nun zu lesen ist, ist sie schon längst wieder in ihrer Heimat nahe der Grenze zu Indien, um im Annemarie-Schimmel-Haus des Goethe-Instituts von Lahore zu arbeiten. Schimmel war eine deutsche Islamwissenschaftlerin, auch ihr Lieblingsdichter war Muhammad Iqbal, sie hat viele seiner Werke ins Deutsche übersetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Tayyaba Ahmad arbeitet dort als Lehrerin, sie unterrichtet jetzt Deutsch. Die Sprache jenes Landes, um das sich sehr viel in ihrem Leben dreht - und das sie nicht besuchen darf. "Als Lehrerin ist es nicht authentisch, wenn ich Deutsch unterrichte, aber nie in Deutschland war", findet sie.

Dennoch sagt sie: "Ich liebe Heidelberg. Ich habe mein Herz an diese Stadt verloren." Dabei kennt sie diese nur aus Büchern und dem Internet. Eine von Iqbals Thesen besagt stark vereinfacht, dass Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruht, sondern dass es reicht, etwas zu einem Teil von sich zu machen. Zum Beispiel durch Lernen.