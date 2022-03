Ein Brand in einer Lackfabrik in Endingen (Landkreis Emmendingen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, breiteten sich die Flammen am Mittwochmittag nach einer Verpuffung aus, als Kunststoffe verarbeitet wurden. Die Halle geriet in Brand, Teile des Dachs sind eingestürzt.