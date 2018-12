... wurde am 23. Februar 1983 in London als Tochter eines Anwalts und einer Lehrerin geboren. Sie hat drei Geschwister. Als Kind stotterte Emily Blunt.

... hatte schon zu ihrer Schulzeit auf dem renommierten Internat Hurtwood House Spaß am Theaterspiel. Dort wurde sie bereits von einem Agenten entdeckt. Nach ihrem Abschluss studierte sie ein Jahr Schauspiel in London und fasste am Londoner National Theatre Fuß.

... gelang der Durchbruch in Hollywood 2006 mit "Der Teufel trägt Prada". Einen Golden Globe bekam sie im Jahr darauf für das Drama "Gideon’s Daughter".

... lebt heute mit ihrem Mann John Krasinski und den Töchtern Hazel und Violet in dem Hippie-Dorf Ojai in Kalifornien. lex