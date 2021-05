Ein Schminkköfferchen, das Wellness-Wochenende – oder doch lieber einen Gutschein für den Baumarkt?

Elli Dewald aus Bad Schönborn muss nicht lange überlegen, was man ihr zum Geburtstag schenken darf. Ebenso unverkrampft wie lässig geht die gebürtige Heidelbergerin, die in Wiesloch aufwuchs und zur Schule ging, mit Bohrmaschine und Pinsel um, in Küche wie im Garten hinterlässt sie ihre Handschrift.

Und vor einem Camper schreckt sie erst recht nicht zurück: Die RNZ durfte sie bei der Realisierung ihres jüngsten Projekts begleiten, das auch als Rat für all jene dienen darf, die sich (noch) nicht trauen, selbst Hand anzulegen. "Einfach mal machen" sagt Elli Dewald – und modelliert aus einem alten Transporter vom Schrottplatz ein Unikat auf Rädern. Mit schmalem Geldbeutel – aber auch mit jeder Menge Mut zu eigenen Lösungen. Heute begleitet die RNZ Elli bei den ersten Schritten. (rnz)