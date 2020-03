Wir Menschen sehen alle unterschiedlich aus: groß oder klein, lockige oder glatte Haare. Dafür sorgen die Bausteine des Lebens, die in den Zellen in unserem Körper stecken. Genauer gesagt sind dafür bestimmte winzige Teilchen verantwortlich: die Chromosomen. Jede Zelle enthält davon 23 Paare, insgesamt also 46.