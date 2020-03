In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Zwei Mal im Jahr stellen die Menschen in Deutschland und vielen anderen Ländern ihre Uhren um. Im Frühling auf die Sommerzeit und im Herbst wieder eine Stunde zurück auf die Winterzeit. Die Zeitumstellung wurde vor 40 Jahren eingeführt. Damals dachte man, dass man damit Strom sparen würde. Inzwischen weiß man aber: Das funktioniert kaum.

2018 hat eine Menge Menschen in Europa gesagt: Wir wollen unsere Uhren nicht mehr umstellen müssen. Politiker schlugen deshalb vor, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 abzuschaffen. Doch ob der Vorschlag auch umgesetzt wird, ist unsicher. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Länder sich uneinig sind: Würden wir nach der Abschaffung immer in der Winterzeit leben? Oder lieber in der Sommerzeit?