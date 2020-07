Regine Streitberg, ehemalige Rektorin der Realschule:

"Frau Hoffmann kennt jedes Kind, häufig auch deren Familien, und die Kinder wissen genau, dass sie sich ihr anvertrauen können und jederzeit bei ihr Hilfe erhalten; für einzelne Kinder und Jugendliche ist Frau Hoffmann Anlaufstation und regelmäßiger Aufenthaltsort in familiären oder schulischen Krisensituationen. Es gab einzelne Kinder, die morgens um sieben Uhr bei ihr im Sekretariat saßen und auf den Schulbeginn warteten und in der Zeit eine intensive Beziehung zu Frau Hoffmann aufgebaut haben. Die Atmosphäre im (Schul-)sekretariat und die Offenheit mit der sich Kinder und Jugendliche dort empfangen fühlen konnten, ist Teil der gesamten pädagogischen Situation einer Schule – diese Offenheit und schülergerechte Kommunikation hat Frau Hoffmann in all den Jahren, in denen sie an der Schule war, getragen und ausgeübt. Dazu gehört eine große Portion Humor, klare Worte, tröstende und aufmunternde Worte, mitunter eine Umarmung oder ein Hand-halten in Momenten, in denen ein Kind verarztet werden musste oder das Warten auf die Eltern kaum abgepasst werden wollte."