Die Polizei hat in Mittelhessen eine Marihuana-Plantage entdeckt. Die auf dem Dachboden eines Hauses in Biedenkopf (Kreis Marburg-Biedenkopf) errichtete Profi-Anlage bestand aus 23 Pflanzen, wie die Polizei am Donnerstag in Marburg mitteilte. Die Drogen wurden sichergestellt.