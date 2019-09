DEL in Zahlen

Die Feststellung, dass die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) vor ihrer 26. Spielzeit immer mehr zu einer Zweiklassengesellschaft gerät, lässt sich mittlerweile kaum noch widerlegen. Geschätzt liegen inzwischen sieben Klubs mit ihrem Saisonbudget zwischen 10 und 15 Millionen Euro, während Bremerhaven (5 Millionen), Krefeld (6) Schwenningen (6,3) und Augsburg (6,7) die "Sparfüchse" sind. Mit Augsburg und Schwenningen publizieren übrigens nur zwei Klubs ihre offiziellen Zahlen gegenüber den Medien: Adler-Geschäftsführer Matthias Binder sagt: "Wir veröffentlichen unsere Zahlen dort, wo wir es müssen." Gemeint ist die Hinterlegung der Bilanz beim Handelsregister.

Modus: Die Hauptrunde mit insgesamt 52 Spieltagen wird vom 13.9. bis 11.3.2020 ausgetragen , anschließend beginnt die erste Playoff-Runde (Siebt- bis Zehnt-Platzierte) im "best of three"-Modus; ab Viertelfinale gilt dann das "best of seven". Spätestens nach dem siebten Finale am 30.4.2020 steht der Meister fest.

Favoriten: Adler Mannheim, EHC München.

Verfolger: Kölner Haie, Augsburger Panther.

Playoff-Kandidaten: ERC Ingolstadt, Düsseldorfer EG, Eisbären Berlin, Nürnberg Ice Tigers, Wolfsburg Grizzlys.

Außenseiter: Pinguins Bremerhaven, Iserlohn Roosters, Krefeld Pinguine, Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings.

Transfers: Düsseldorf: 17 Zu-, 15 Abgänge; Iserlohn: 16/17; Schwenningen: 15/14; Wolfsburg: 13/17; Mannheim: 7/9 ….; Straubing: 5/5; Augsburg: 5/5.

Woher kommen die Zugänge? DEL 47, DEL2 15; DNL (U20) 8; Oberliga 8; Europa 38 (u.a. Schweden 11, Finnland, Norwegen je 5, Tschechien 4), Nordamerika 18 (AHL 10, untere Ligen 8).

Importspieler nach Nationen (122): Kanada 62, USA 33, Schweden 7, Finnland 6, Norwegen 4, Dänemark, Slowakei, Italien je 2, Lettland, Frankreich, Tschechien, Kroatien je 1.

NHL-Erfahrung: Mannheim 1464 Spiele (7 Spieler); Berlin 1201( 4); München 1097 (5); …. Iserlohn 32(2).

U23-Spieler inclusive Förderlizenzen: 71 (Köln, Mannheim je 9, Düsseldorf 7, … Schwenningen, Straubing je 3, Bremerhaven 2.

TV-Präsenz: Jedes Spiel gibt es im Live-Stream bei Magenta-TV (Telekom), kostenpflichtig; Sonntag 17 Uhr: Das Spiel der Woche wird live in Sport1 übertragen. (rk)