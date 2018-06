Von Hartmut Scherzer

Sotschi. Der Glaube kann Berge versetzen. Selbst noch in letzter Minute der Nachspielzeit. Freistoß links an der Strafraumgrenze. Marco Reus, schon Schütze des Ausgleichs (48.), legt sich den Ball zurecht und will direkt schießen. Doch Toni Kroos ist von dieser Variante, wie er später in der Mixed Zone erläutern wird, nicht überzeugt. Hohe Flanken hätten die Schweden relativ einfach rausgeköpft. Also schiebt Kroos den Ball zu Reus und läuft weiter. Reus stoppt den Ball, Kroos schießt mit rechts und trifft in den entfernten Torwinkel. Ein perfekter Kunstschuss. 2:1 für Deutschland gegen Schweden in der 95. Minute. Den möglichen historischen "Tod" schon in der Vorrunde gerade noch von der Schippe geschossen. Ein Sieg mit zwei Toren Differenz am Mittwoch in Kasan gegen Südkorea - und der Weltmeister hat das Achtelfinale sicher. Toni Kroos hat den Weltmeister am Leben erhalten.

Hintergrund Neuer: Verhinderte zweimal ein schwedisches Berg-Fest. Mit der Ausstrahlung eines Weltmeisters. Kimmich: Nicht so vogelwild wie gegen Mexiko. Freilich steigerungsfähig. Boateng: Antreiber. Als Wiederholungstäter vom Platz geflogen, darf erst wieder im Achtelfinale ran - hoffentlich ... Rüdiger: Hummels-Ersatz mit Patzern. Doch lieber Süle? Hector: Aktivposten. Die [+] Lesen Sie mehr Neuer: Verhinderte zweimal ein schwedisches Berg-Fest. Mit der Ausstrahlung eines Weltmeisters. Kimmich: Nicht so vogelwild wie gegen Mexiko. Freilich steigerungsfähig. Boateng: Antreiber. Als Wiederholungstäter vom Platz geflogen, darf erst wieder im Achtelfinale ran - hoffentlich ... Rüdiger: Hummels-Ersatz mit Patzern. Doch lieber Süle? Hector: Aktivposten. Die Zweite Liga darf sich auf den Kölner freuen. Rudy: Blutender WM-Anfänger. Musste schon nach einer halben Stunde raus. Kroos: Selbsternannter Eiermann. Ließ sich von seinem verschuldeten 0:1 nicht beirren und machte mit seinem Traumtor Deutschland glücklich. Müller: Ähnlich weit von der WM-Form entfernt wie Sotschi von Schwabing auf dem Landweg (rund 3000 Kilometer). Reus: Erst abgetaucht, urplötzlich da. Nach seinem Ausgleichstreffer in Schwung. Draxler: Vergab Frühchance und wurde schon zur Halbzeit ausgewechselt. Werner: Bemüht, beweglich, bestens. So einen braucht Nagelsmann ab 2019 in Leipzig. Gündogan: Kam für Rudy und blieb blass. Gomez: Belebend. Mitverantwortlich für die Wende am Ende. Brandt: Unbekümmerter Kurzeinsatz. Jogis Joker. enze

Selten hat man den sonst so coolen viermaligen Champions-League-Sieger von Real Madrid derart emotional jubeln gesehen. Denn aus dem tragischen ist ein triumphaler Held geworden. "Ich freue mich, dass ich uns am Ende belohnt habe", sagte Kroos sichtlich erleichtert. Denn er hatte mit einem Fehlpass dem Schweden Ola Toivonen (20. Minute) die Führung ermöglicht. Nicht sein einziger Fehlpass an diesem Samstag. Toni Kroos hat wohl in der ganzen Saison bei Real Madrid nicht so viele Bälle verschludert wie in diesen 96 Minuten in Sotschi.

Sei’s drum: Für den 28-jährigen Strategen des deutschen Spiels ergaben sich "zwei Richtungen. Zum einen: So ein Fehler macht ein Spiel kaputt. Oder du versuchst dann alles reinzuhauen. Das habe ich getan." Toni Kroos trieb das Spiel der deutschen Mannschaft - zusammen mit dem späteren Gelb-Rot-Sünder Jérôme Boateng - unermüdlich zu einer eindrucksvollen zweiten Halbzeit voller Power und Leidenschaft nach vorn. Den Ausgleich von Reus leitete er von links über Timo Werner ein. "Ich hoffe, dass wir dieses gute Gefühl in das weitere Turnier mitnehmen", sagte Kroos. Nach dieser Demonstration von Willens- und Spielstärke war für Emil Forsberg, den schwedischen Star aus Leipzig, klar: "Die Deutschen sind immer noch Titelfavorit. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, wie gut sie sind."

So sind denn alle, vom Bundestrainer bis zum Kapitän, nach der Schmach gegen Mexiko wieder wohlauf. Joachim Löw sagte: "Ich habe immer geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können. Es war ein Krimi voller Emotionen, ein Sieg der Moral, und das zum Schluss zu zehnt. Nun müssen wir mit allen Mitteln gegen Südkorea gewinnen." Jetzt gelte es, "sich zu sammeln, zu regenerieren". Ab Montag beginne die Vorbereitung auf Südkorea.

Von den diesmal fehlenden Weltmeistern würde Hummels wieder gesund sein, die diesmal pausierenden Sami Khedira und Mesut Özil würden "weiter gebraucht". Das Fehlen Özils ist besonders bemerkenswert, hatte der Deutsch-Türke doch seit dem WM-Auftakt 2010 in allen 26 EM- und WM-Spielen hintereinander in der Startformation gestanden.

Es wären noch weitere Punkte aufzuzählen: Sebastian Rudys Nasenbeinbruch. Ilkay Gündogans Einwechslung ohne einen Pfiff. Mario Gomez’ Super-Kopfball in den dramatischen letzten zehn Minuten, den Robin Olsen bravourös parierte. Julian Brandts Pfostentreffer in der Nachspielzeit. Und natürlich die Prachtparaden, mit denen Manuel Neuer die Mannschaft im Spiel hielt.

Das Schlusswort in der Mixed Zone, heftig gedrängt von DFB-Sprechern, sich für den Rückflug nach Moskau zu beeilen, ließ sich Manuel Neuer gegenüber den Medien nicht nehmen: "Ich habe bis zuletzt geglaubt, dass das Spiel ein positives Ende nehmen kann. Wichtig war immer, daran zu glauben. Wir können stolz darauf sein, was zum Schluss passiert ist, wie wir zusammen gefeiert haben. Diesen Schwung von positiven Gefühlen nehmen wir mit in das nächste Spiel."