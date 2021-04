Corona-Impfung in einer regionalen Impfstelle in Brownsville im US-Bundesstaat Texas. Foto: Miguel Roberts/The Brownsville Herald/AP/dpa

US-Präsident Joe Biden spricht auf dem Nordrasen des Weißen Hauses über die Situation in der Corona-Pandemie. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Geschäftiges Treiben an einer «Drive-Thru»-Impfstelle in Orlando, Florida. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa