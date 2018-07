Von Andreas Herholz

Berlin. Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, im RNZ-Interview zum Asylstreit in der Union.

Der Streit in der Union über die Asylpolitik eskaliert weiter. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer droht mit Rücktritt von seinen Ämtern. Erleben wir das Ende der Union und der Bundesregierung?

Lindner: CDU und CSU stürzen unser Land in eine schwere Vertrauenskrise. Die CSU agiert nicht wie eine bürgerliche Partei, denn sie ist vertragsbrüchig und setzt die Stabilität des Landes aufs Spiel. Die CDU und Frau Merkel sind andererseits nicht bereit, ihre Politik nachhaltig zu korrigieren. Ich habe Verständnis in der Sache dafür, dass man mit der Methode Merkel und den Gipfel-Ergebnissen der vergangenen Woche nicht zufrieden ist. Einen Politikwechsel hätte die CSU allerdings schon vor Monaten im Koalitionsvertrag mit CDU und SPD fordern müssen. Damals und wie bei den Jamaika-Gesprächen war die CSU aber zu absurden Zugeständnissen bereit, von denen sie jetzt nichts mehr wissen will. Deshalb ist die jetzige Eskalation für mich kein Zeugnis von Glaubwürdigkeit, sondern eine Farce.

Die CDU steht geschlossen hinter Angela Merkel und ihrem Kurs einer europäischen Lösung in der Asylpolitik. Hat sich CSU-Chef Seehofer mit seiner Rücktrittsforderung verkalkuliert?

Dass die CDU sich hinter Frau Merkel sammelt, muss nichts über die wahre Zustimmung in der Sache sagen. Ich halte es jedenfalls so, dass man nicht mit Rücktritt droht. Man tritt zurück oder man lässt es. Eine Politik, die auf Fristen, Ultimaten und Drohgebärden setzt, halte ich nicht für seriös. Der CSU geht es nicht mehr um eine Sachfrage, sondern nur um eine Machtfrage. Und da hat sich die Partei in eine Sackgasse manövriert. Durch die Rücktrittsdrohung dokumentiert der Innenminister Seehofer, dass er die Migrationspolitik der Bundesregierung für unverantwortlich hält. Wenn sich die nicht ändert, werden seine Nachfolger im Partei- und Staatsamt mit dem Kronzeugen Seehofer auf Dauer getrieben werden. Wenn die Kanzlerin Seehofer und der CSU in der Sache entgegenkommt, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Da die SPD sich gegen den Masterplan der CSU ausgesprochen hat, wird der Koalitionsstreit dann auf die SPD verlagert. Ich empfehle daher einen Neustart. Das sensible Thema Migration sollte von einem nationalen Migrationsgipfel mit Bund, Ländern, Kommunen und Parteien an einem Tisch besprochen werden. Die Menschen erwarten eine schnelle, überparteiliche und sachliche Lösung der mit Flüchtlingspolitik und Einwanderung verbundenen Probleme.

Was passiert, wenn die Große Koalition auseinanderbricht?

Wenn die Große Koalition am Streit zwischen CDU und CSU scheitern sollte, muss es Neuwahlen geben. Die FDP fürchtet den Wahlkampf nicht. Wir würden auch stark profitieren. Aber eine solche Entwicklung kann man sich dennoch nicht wünschen. Denn sie würde zu einer grundlegenden Veränderung der politischen Landschaft in Deutschland mit unabsehbaren Folgen führen. Für das Land wären solche Chaos-Monate aber nicht gut.

Europäische Lösung oder nationaler Alleingang – welchen Weg will die FDP in der Flüchtlingspolitik gehen?

Wir wollen eine europäische Lösung, lehnen Grenzkontrollen und Schlagbäume innerhalb Europas ab und setzen auf besseren Schutz der Außengrenzen. Wer bei klarem Verstand ist, kann nur auf eine europäische Lösung setzen. Die Ergebnisse des EU-Gipfels zeigen aber, dass die Rückkehr zu den Dublin-Regeln mit Zurückweisungen an den Grenzen übergangsweise notwendig sein kann, um überhaupt Druck aufzubauen für eine gemeinsame Lösung. Deutschland hat seit 2015 mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen europäischen Länder zusammen. Das kann nicht fortgesetzt werden. Das ist nicht fair und nicht stabil.

Kann Kanzlerin Merkel im Amt bleiben, wenn Bundesinnenminister Seehofer tatsächlich zurücktritt und die CSU die Fraktionsgemeinschaft aufkündigen würde?

Sie wird dann weiter im Amt bleiben wollen, aber sie hätte keine Koalitionsmehrheit mehr. Eine Minderheitsregierung ohne die CSU ist schwer vorstellbar, aber seit Sonntagabend ist offenbar alles möglich. Egal wie die aktuelle Krise gelöst wird, wird diese Koalitionsregierung nicht mehr zur Ruhe kommen. Die Wunden sind tief, es gibt nur Verlierer. Die Notwendigkeit eines politischen Neuanfangs wächst täglich.