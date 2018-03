Östringen. (dpa-lsw) Auch Tage nach dem Feuer in einer Schießsportanlage in Östringen läuft die Suche nach der Ursache weiter. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, haben die Brandermittler ihre Untersuchungen bisher nicht abgeschlossen.

Bei dem Feuer am Montagabend war ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Zwei Verletzte kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus, vier weitere wurden ambulant versorgt. Neben 66 Feuerwehrleuten waren Notärzte und Rettungskräfte vor Ort.