BIOGRAFIE

Name: Prof. Herta Däubler-Gmelin

Geboren am 12. August 1943 in Pressburg (Bratislava/Slowakei), aufgewachsen in Tübingen.

Ausbildung und Beruf: Studium der Geschichte, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaften in Tübingen und Berlin. Die promovierte Juristin war zunächst als Rechtsanwältin tätig und erhielt später einen Lehrauftrag an der Freien Universität Berlin, wo sie 1995 zur Honorar-Professorin ernannt wurde.

Politik: Däubler-Gmelin ist seit 1965 Mitglied der SPD, für die sie von 1972 bis 2009 im Deutschen Bundestag saß, von 1988 bis 1997 als stellvertretende Bundesvorsitzende. Sie war von 1998 bis 2002 Bundesministerin der Justiz im Kabinett Schröder und Vorsitzende zahlreicher Ausschüsse, unter anderem von 1980 bis 1983 des Rechtsausschusses.

Sonstiges: Bereits 1992 hatte sie eine Gastrolle als Chorleiterin in "Ein Mann für jede Tonart". Im SWR-Tatort "Bienzle und der heimliche Zeuge" (2001) spielte sie sich selbst als Justizministerin. teu