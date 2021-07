BIOGRAFIE

Name: Maximilian Mundt

Geboren im April 1996 in Hamburg.

Eltern: Die Mutter ist Krankenschwester und stammt aus der DDR, der Vater Kfz-Mechaniker und kommt aus Ungarn.

Film und Theater: Nach dem Abi 2014 absolviert Mundt erste TV-Auftritte in Serien wie "Notruf Hafenkante", "Großstadtrevier" oder "Nord bei Nordwest". Seit 2013 ist er Mitglied der Jugendperformance-Gruppe am Hamburger Thalia Theater. Dort übernahm er 2015 auch die dramaturgische Beratung am jungen Theater. Seine erste Kinohauptrolle hatte Mundt in der Ruhrpott-Komödie "Radio Heimat". Seit seiner Hauptrolle in der erfolgreichen Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" erlangte er auch internationale Bekanntheit. 2020 bekam er dafür den Filmpreis "Romy" in der Kategorie "Bester Nachwuchs männlich".

Fotografie und Kamera: Neben der Schauspielerei ist Mundt auch als Filmemacher und Fotograf tätig. 2015 gewann er den "Deutschen Jugendfotopreis". Er realisierte auch schon mehrere Kurzfilme als Kameramann und Regisseur und studiert seit 2016 Film an der HfbK Hamburg.

Privat: Im Februar 2021 outete er sich im Rahmen der Initiative #actout im "SZ-Magazin" mit 185 anderen lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht-binären und trans* Schauspielern. lex