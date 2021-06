BIOGRAFIE

Name: Carla Del Ponte

Geboren am 9. Februar 1947 in Bignasco im Tessin

Karriere:Studium des Internationalen Rechts in der Schweiz und in Großbritannien. Sie arbeitete als Staatsanwältin eng mit dem 1992 ermordeten italienischen Richter Giovanni Falcone gegen die Mafia zusammen und entging am 20. Juni 1989 nur knapp einem Sprengstoffanschlag. 1994 wurde sie zur Bundesanwältin der Schweiz berufen. 1999 bis 2007: Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für die Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda in Den Haag. 2008 bis 2011: Botschafterin der Schweiz in Argentinien; danach bis 2017 Mitarbeit in einer UN-Kommission, die Menschenrechtsverletzungen in Syrien untersucht.

Privat: Sie ist zweimal geschieden und hat einen Sohn.

Ihr Buch "Ich bin keine Heldin! Mein langer Kampf für Gerechtigkeit" erscheint am 7. Juni im Westend Verlag. Es hat 176 Seiten und kostet 18 Euro.