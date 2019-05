Lebenslauf

Name: Timo Bracht

Geboren am 22. Juli 1975 in Waldbrunn, aufgewachsen in Eberbach.

Ausbildung: Nach dem Abitur Studium Erziehungswissenschaft und Sportwissenschaft.

Karriere: 1993 begann Bracht mit dem Triathlon. Seit seinem Sieg 2003 beim Ironman France ist er Profiathlet. Zu seinen Erfolgen zählen neun Ironman-Siege und ein fünfter Platz bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2011 auf Hawaii.

Privat: Bracht lebt mit seiner Frau Bettina und zwei Kindern, André und Isabelle, in Eberbach.