Damit ist Jakob Johnson erst der zweite Deutsche, der je einen Touchdown in der NFL geschafft hat. Das ist die Profi-Liga im American Football in dem Land USA. Bei einem Touchdown trägt ein Spieler den Ball in die gegnerische Endzone. Oder er fängt ihn dort - so wie Jakob Johnson.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist American Football sehr beliebt. Der Ball beim Football ist nicht rund, sondern eiförmig. Er wird auch seltener gekickt, sondern vor allem in der Hand getragen.