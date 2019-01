AN DER BAR

Einige Cocktail-Rezepte aus der Prohibition, die die Zeit überdauert haben. Man kann sie mittlerweile auch daheim nachmixen oder ganz legal in einer guten Bar bestellen.

Highball: Wählen Sie Ihre eigene braune Spirituose, wie zum Beispiel Hennessy Cognac (ca. 3 cl), und geben Sie nach Wunsch etwas Ginger-Ale dazu. Eine erfrischende Zitronenscheibe darf nicht fehlen. Servieren Sie den Highball mit viel Eis in einem Highball-Glas.

Old Fashioned: Für dieses klassische Old-Fashioned-Rezept geben Sie (zwei Spritzer) Angosturabitter über einen Würfel braunen Zucker, mit etwas Sodawasser auflösen. Darüber Bourbon oder Rye Whiskey (4,5 cl). Mit einer Orangenschale garnieren.

Sidecar: Weinbrand, Cointreau und Zitronensaft werden in gleichen Mengen kräftig mit Eis geschüttelt. Serviert in einem Glas mit Zuckerrand und Zitrone garniert. Der "French School Sidecar": Cognac statt Weinbrand.

Gimlet: Gin und Lime Juice Cordiale werden zu gleichen Teilen auf Eis gerührt und dann straight up, also ohne Eis, in einem vorgekühlten Glas serviert. Wer es trockener mag, nimmt etwas mehr Gin. Varianten: Mit Wodka oder Rum.

Perfect Manhattan: Zwei Teile Rye Whiskey, Bourbon Whiskey oder Canadian Whiskey, ein Teil roter Wermut und 2 Spritzer Angosturabitter werden mit Eiswürfeln gerührt und straight up in einem vorgekühlten Martinikelch mit einer roten Cocktailkirsche serviert.