■ Anreise: Flug mit British Airways ab Frankfurt über London zum Flughafen Inverness ab 300 Euro.

■ Übernachten: Das Kingsmill Hotel in Inverness wird von Tracey Milton familiär geführt. Doppelzimmer gibt es ab 100 Euro. Das Luxushaus liegt inmitten eines vier Hektar großen Gartens. Das moderne Nebengebäude hat ein Spa, einen Pool und bietet einen atemberaubenden Blick auf den naheliegenden Golfplatz. Das Stadtzentrum von Inverness ist nur eineinhalb Kilometer entfernt. www.kingsmillhotel.com. Direkt am Loch Ness gelegen ist das Hotel The Lovat von Fort Augustus der ideale Ausgangspunkt für Kurztrips. Die Doppelzimmer in dem heimeligen Haus kosten ab 160 Euro. www.thelovat.com.

■ Essen und Trinken: Die schottischen Highlands sind ein Eldorado für Feinschmecker. An jeder Ecke finden sich erstklassige Pubs und Restaurants. Besonders empfehlenswert in Inverness: The MacLeod Room im Kingsmill und das Rocpool Restaurant. Die Garnelen des "Loch Ness Inn" in der Nähe von Drumnadrochit haben Kultcharakter.

Sehenswertes: Das Schlachtfeld bei Culloden, wo sich die Geschichte Schottlands entschied www.nts.org.uk/culloden/, das Märchenschloss Cawdor Castle www.cawdorcastle.com , eine Bootsfahrt auf dem Loch Ness www.jacobite.co.uk und die Besichtigung der mittelalterlichen, aber von Touristen oft überlaufenen Festung Urquhart Castle www.historic-scotland.gov.uk.

■ Allgemeine Auskünfte über Reisen in die Highlands erteilt Sabine Kalkmann, Content Executive Germany, Austria, Switzerland, Alexanderplatz 1, 10178 Berlin, Telefon 030- 3157.1942., Email: sabine.kalkmann@visitbritain.org oder www.visitinvernesslochness.com