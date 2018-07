Von Daniel Bernock

Der Film ist aus, der Abend neigt sich dem Ende zu. "Schalte den Fernseher aus, das Licht im Wohnzimmer an, verschließe die Rollläden und fahre die Heizung herunter", sagt der Hausbewohner auf der Couch liegend in Richtung seines Handys. Dieses reagiert prompt und setzt alle Befehle innerhalb weniger Sekunden um. Was sich nach dem Jahr 2030 anhört, ist bereits heute in modernen Neubauten Realität.

Das Thema Digitalisierung wird unser Zuhause radikal verändern. Da Immobilien jedoch eine deutlich längere Lebensdauer haben als Elektronikgeräte oder Autos, wird die Veränderung hier nur schleichend eintreten. Durch die zunehmende Vernetzung von Haushaltsgeräten könnte es jedoch schon bald zum Alltag gehören, etwa den Backofen von unterwegs schon einmal vorzuheizen.

Der Anbieter von Elektroinstallationstechnik Busch-Jaeger, eine Tochter von ABB, hat bereits zahlreiche Produkte für das "Smart Home" im Angebot. Auf dem Handy oder Tablet-PC sieht der Hausbewohner dann zum Beispiel, wer vor der Tür steht und klingelt. Per Smartphone kann von jedem Ort in der Wohnung der Türöffner betätigt werden.

All die Funktionen stehen nicht nur in den eigenen vier Wänden zur Verfügung. Selbst von unterwegs können die Lichter an- oder ausgeschaltet werden, zum Beispiel um während des Urlaubs vorzutäuschen, dass jemand im Haus ist. Auch die Heizung kann bereits auf dem Nachhauseweg angeschaltet werden, sodass die Wohnung oder das Haus beim Betreten stets warm ist.

Zukunftsmusik ist derzeit noch ein Hausnotrufdienst von Busch-Jaeger. Ältere oder hilfsbedürftige Menschen sollen über ein Hausnotrufgerät eine Verbindung mit der Notrufzentrale beziehungsweise einem Serviceanbieter aufbauen können. Deren Mitarbeiter können dann zum Beispiel das Licht einschalten und Helfern die Tür öffnen.

Auch beim Thema Energie wird sich in den nächsten 14 Jahren viel ändern. Private Haushalte werden nicht mehr nur reine Verbraucher sein, vielmehr wird immer mehr Strom von ihnen über Photovoltaikanlagen selbst erzeugt und ins Netz gespeist oder gespeichert.

Mit einer eigenen Batterie im Keller oder in der Garage lässt sich der tagsüber erzeugte Strom am Abend konsumieren. Denn während die Sonne tagsüber scheint, wird der meiste Strom am Abend verbraucht. Auch das Elektroauto kann so über Nacht mit selbst erzeugtem Strom aufgeladen werden.

Einer der ersten Anbieter einer solchen Batterie war das amerikanische Unternehmen Tesla, das bereits mit seinen Elektrofahrzeugen den etablierten Autobauern Konkurrenz macht. Mittlerweile gibt es auch von Mercedes-Benz einen solchen Energiespeicher, Vertriebspartner ist der Energieversorger EnBW. Auch ABB bietet mit "React" einen Speicher an, der Haushalte zudem gegen kürzere Stromausfälle schützt.

Die Batterie von Tesla bietet zum Beispiel eine Energiespeicherkapazität von 6,4 Kilowattstunden (kWh). Ein Flachbildfernseher verbraucht in etwa 0,1 kWh pro Stunde, eine Waschmaschine 2,3 kWh pro Waschgang. Der Energieverbrauch eines Durchschnittsabends ließe sich also durch eine solche Batterie decken. Der Akku kostet etwas über 3000 Dollar, hinzu kommen die Kosten für die Installation.

Schon in den nächsten Jahren könnten viele Haushaltsgeräte zunehmend untereinander vernetzt sein. Derzeit sei der Umsatzanteil vernetzter Backöfen, Waschmaschinen oder Kühlschränke zwar noch relativ klein, doch bereits 2018 sollten alle neuen Produkte, die neu auf den Markt gebracht werden, dafür ausgelegt sein, sagte BSH-Chef Karsten Ottenberg jüngst. BSH ist der größte Hausgerätehersteller in Europa. Das Unternehmen war ursprünglich ein Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und Siemens.

Diese vernetzten Haushaltsgeräte ermöglichen dann zum Beispiel die Bedienung über das Handy. Zudem sollen die Geräte mit dem Internet verbunden sein, der Kühlschrank kann dann zum Beispiel automatisch erkennen, wenn der Milchvorrat sich dem Ende entgegenneigt - und entweder direkt neue Milch bestellen oder seinen Besitzer per SMS daran erinnern, neue einzukaufen.