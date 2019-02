Dortmund (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern München. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Abend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2 und hat 54 Punkte auf dem Konto. Die am Vortag ebenfalls siegreichen Bayern bleiben mit 51 Zählern Tabellen-Zweiter. Der Spieltag wird am Montagabend mit der Partie zwischen RB Leipzig und 1899 Hoffenheim abgeschlossen.