Eingerahmt von den beiden Schlagzeugern, mit denen er über Jahrzehnte in der Big Roll Band zusammen musiziert hat: Jubilar Franz Scheucher (Mitte) mit Rolf Schaude (li.) und Armin Rühl (re.). Darunter die Big Roll Band in der "guten alten Zeit", damals in der Besetzung Franz Scheucher, Rolf Schaude und Wolfy Ziegler, aufgenommen in der "Sonne" in Neidenstein. Fotos: Pfeifer/Privatarchiv Rolf Schaude

Wiesloch. (oé) Wenn jemand mit Fug und Recht von sich behaupten darf, die "Wurzel des Rock’n’Roll im Kraichgau angesetzt" zu haben, dann er: Franz Scheucher, Sänger und Gitarrist der legendären Big Roll Band. Am Donnerstag feiert das Rock’n’Roll-Urgestein seinen 75. Geburtstag. Es ist eine abenteuerliche Geschichte, die der Jubilar zu erzählen hat. Eine Geschichte, in der sich 60 Jahre Rock’n’Roll spiegeln.

Angefangen hatte alles nach dem Krieg im österreichischen Eisenerz in der Steiermark. Der kleine Franz hörte zu Hause in Kammern im Liesingtal zum ersten Mal im Radio auf AFN (American Forces Network) "Ami-Musik": Ray Charles. "Ich war ganz verrückt drauf. Ich habe gemerkt, dass ich auf diese Musik total abfahre", erinnert er sich. Und daran, dass sein Vater sie gehasst hat. Für den traditionellen Blechmusiker war das "Negermusik, Schreibeutelmusik". Aber nicht für den jungen Franz. Der Blues rührte etwas an in seiner Seele. "Ich bin ein Blueser. Ich liebe diese Musik über alles", sagt er noch heute. "Ich hab’ es halt im Blut, ich kann es nicht erklären."

Als Elf-, Zwölfjähriger bekam er eine alte Gitarre, die mit nur drei Saiten aus Pulverdraht bespannt war. Er stimmte sie im Dreiklang und spielte Blues. "Das geht", versichert er. Stundenlang habe er geübt. Dann die erste richtige Gitarre mit sechs Saiten. Da besuchte er schon die Fachschule für Metallverarbeitung in Bruck. Auf der Fahrt dorthin spielte er im Zug Gitarre. "Das war der Hit", erinnert er sich. "Die Leute haben schon drauf gewartet." Und er merkte, dass er den Menschen "eine Freude machen kann".

Nach Deutschland und in den Kraichgau ist der 18-Jährige dann 1961 über den Umweg Tirol gekommen, wohin es ihn beruflich gezogen hatte. Schöne Urlauberinnen hatten ihn eingeladen. "Besuch uns doch mal in Mühlhausen." Also fuhren er und sein Kumpel los. "Mit 30 Mark in der Tasche war das äußerst optimistisch", schmunzelt Franz Scheucher heute. Schon in München musste die Uhr verkauft werden. Aber sie kamen in Mühlhausen an und dort knüpfte Franz Scheucher Kontakt zu örtlichen Musikern. Mit zwei Gitarren, einem Saxofon und einem "zusammengestupfelten Schlagzeug" folgte der erste Auftritt in der "Reichspost" - und das mit durchschlagendem Erfolg.

Im Kino-Café in Walldorf, dem späteren "Happiness", kam es dann zur entscheidenden Weichenstellung: Dort verkehrten Amerikaner und Musiker. Die konnten einen Gitarristen und Sänger mit einer begnadeten, bluesgetränkten Stimme gut gebrauchen. "Blitzartig war ich im Ami-Club", erzählt Franz Scheucher. "Das war für mich das Erlebnis. Eine total andere Kultur. Da fühlte ich mich zu Hause." Obwohl er damals noch kaum Englisch konnte. An die 30 amerikanische Clubs gab es seinerzeit im Raum Mannheim-Heidelberg, erinnert sich der Jubilar. Dort spielten die Bands Monatsgigs, bis zu fünf Stunden am Abend, aber es gab auch "richtig Kohle". So hat er die Musik zum Beruf gemacht und sie blieb es ein Leben lang (primär als Musiker, später auch als Inhaber einer Band-Agentur).

Ende der 60er Jahre habe er "praktisch jeden Abend Musik gemacht", erzählt Franz Scheucher, 300 Konzerte im Jahr waren keine Seltenheit. "Dadurch bin ich auch gut geworden." Eine bessere Probe, als dauernd zu spielen, gibt es seiner Meinung nach nicht. Für ihn waren die 60er die "geilsten und musikalisch besten Jahre". Noch gab es keine Disco, die den Musikern das Geschäft verdarb. Franz Scheucher erinnert sich noch gut, wie er im Heidelberger "Odeon-Club" Van Morrison mit seiner Band "Monarchs" traf und wie er mit ihm jammte. "Wir haben uns musikalisch total verstanden." Als der irische Sänger längst zur Rocklegende geworden war, erzählte er in einem Interview der "Süddeutschen", dass er genau damals und in Clubs wie dem in Heidelberg, wo schwarze und weiße Musiker zusammenkamen, den Soul gefunden habe.

"Für uns Musiker war das damals das Paradies", erzählt er. "Zigaretten, Whiskey - du hast gekriegt, was du gebraucht hast. Es war ein gutes Leben. Ich war bei den Amis daheim. Da waren gute Leute drunter." Aber es gab auch Schattenseiten. Den Rassenhass zum Beispiel. Franz Scheucher vergisst nicht jene Nacht im Jahr 1968, als Martin Luther King ermordet wurde. Er und seine Band spielten in einem Club: links die weißen GIs, rechts die schwarzen. "Als jemand hereinkam und rief ’They killed Martin Luther King’, ist der Laden explodiert." Oder als er einmal vor einem weißen amerikanischen Publikum nichts ahnend James Browns "I am black and I am proud" sang und auf eisiges Schweigen traf. "Wenn du als Weißer schwarze Musik gemacht hast, warst du für manche Weiße ein Verräter."

Ende der 60er Jahre: Das war auch der Start der Big Roll Band, damals neben Franz Scheucher mit einer anderen regionalen Musiklegende - Gerhard "Schreier" Kern, der als Musiker einfach "unersetzlich" war: "Sein Klavierspiel hat unendlich gegroovt und er hat gesungen wie ein Tier", erweist der Jubilar seinem verstorbenen Musikerkollegen heute noch die Reverenz. Gerhard Kern war nur einer in einer langen Reihe namhafter Musiker, mit denen Franz Scheucher in den vergangenen 50 Jahren zusammengespielt hat. "Wenn du gute Musik machen willst, brauchst du gute Handwerker", lautet sein Credo.

Die Schlagzeug- und Basslegenden Rolf Schaude und Wolfy Ziegler spielten ebenso in der Big Roll Band wie Armin Rühl und Bassist Norbert "Norby" Hamm. Dass mit diesen beiden "die halbe Grönemeyer-Band" an seiner Seite stand, erfüllt den Senior und Mentor heute noch mit besonderem Stolz. Die musikalische Partnerschaft Franz Scheu-chers mit Drummer Armin Rühl währt nun sogar schon 42 Jahre. Zusammen mit Adax Dörsam (Gitarre) und Matz Scheidt (Bass) spielen sie seit 30 Jahren in der Band "Cartwrights", die viel im Odenwald unterwegs ist und dort Kultstatus genießt.

Und die Musik? Immer noch Chuck Berry, Ray Charles, Rock’n’Roll, Blues und Soul. "Davon bin ich nie abgewichen", sagt Franz Scheucher. Auch nicht, als man ihm mit Schallplattenverträgen winkte unter der Bedingung, dass er Deutsch sänge. "Ein großer Star zu wer-den, daran lag mir nie etwas", sagt der Jubilar. Lieber war er der "Local Hero". Selbst als Franz Scheucher mit seiner damaligen Band "Soundset" Anfang der 70er Jahre in Dieter Pröttels legendärer Fernsehshow "Talentschuppen" auftrat, wurde für ihn eine Ausnahme gemacht: "Wir waren die Ersten, die Amerikanisch singen durften." Offenbar hat man auch dort gemerkt, dass da einer seine Musik lebt und verkörpert. "Das hat man mir immer abgekauft."

Bis heute. Auch wenn es der Rock’n’Roll-Veteran inzwischen etwas ruhiger angehen lässt. Konzerte gibt er nur noch ab und zu. Aber immerhin: Mit den "Cartwrights" sind bereits Gigs fürs nächste Jahr ausgemacht ("Die sind optimistisch, meine Buben", scherzt er). Und in der Band "Rolling Generation", die aus der Big Roll Band entstanden ist, spielt er gerne als Gast mit - zusammen übrigens mit seiner Frau Inge, die ebenfalls Musikerin und Sängerin ist. Und mit Gitarrist Patrick Dürk. "Der ist ein Total-Rock’n’Roller und wird wohl mein legitimer Nachfolger werden", sagt Franz Scheucher.

Die Sommer verbringt der Jubilar heute zumeist in seiner alten Heimat in der Steiermark, wo er hin und wieder auch vor ausverkauftem Haus auftritt ("Da hab’ ich gemerkt, dass der Prophet im eigenen Land doch etwas gilt"). Ansonsten lebt er in Wiesloch und wenn es jetzt wieder wärmer wird, dann macht er sicher auch wieder Ausfahrten mit seinem Cadillac Eldorado. "Ich steh’ halt auf die alten Amischlitten, mit denen ich aufgewachsen bin." Zumal der Klang der V8-Motoren für ihn "der Sound des Rock’n’Roll" ist. Ein 64er Chevrolet Impala war sein erster Straßenkreuzer. Danach kamen viele Porsche, zehn insgesamt. Heute mag er es lieber wieder etwas gemütlicher - "American Luxury", wie er schmunzelt.

Auch das Musikgeschäft ist heute ein anderes als zu seiner Zeit. Dass Musiker heutzutage nach einem Konzert bisweilen den Hut herumgehen lassen müssen, betrübt ihn - ja er empfindet eine "furchtbare Abneigung dagegen", nicht zuletzt, weil ihm sein Vater ganz zu Anfang prophezeit hatte, er werde einmal mit dem Hut vor sich an einer Straßenecke enden. "Gott sei Dank hab’ ich das nicht nötig", sagt er.

Seiner ersten Liebe, der Musik, ist er trotz allem treu geblieben bis auf den heutigen Tag: Noch immer genießt er den direkten Kontakt zum Publikum, auch wenn ihn wie am ersten Tag das Lampenfieber plagt. "Aber nach den ersten beiden Songs und der Freude in den Gesichtern des Publikums ist alles klar und ich weiß: Es wird ein geiler Gig." Deshalb wollte er auch nie etwas anderes machen als Musik. "Mir hätte gar nichts Besseres passieren können", lautet das Fazit des 75-Jährigen. "Rock’n’Roll war und ist mein Leben."