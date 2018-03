Wiesloch. (hds) Verrechnet hatte sich das Organisationsteam nicht, allerdings mussten die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Jugendgemeinderats aus terminlichen Gründen um ein paar Monate verschoben werden. Im Juli 1997 wurde die Einrichtung nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats aus der Taufe gehoben. Oberbürgermeister Dirk Elkemann erinnerte bei der Geburtstagsfeier in den Räumen des Rock- und Popvereins am Schwimmbad an die Anfänge dieser seinen Worten nach "Einrichtung mit einer wichtigen Funktion".

Damals habe ein gewisser Kai Schmidt-Eisenlohr, ein "junger Mann der ersten Stunde", das Protokoll für den Startschuss unterzeichnet, die heutige Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner habe die verwaltungstechnischen Fäden gesponnen und das unter der Oberaufsicht des zu dieser Zeit amtierenden Oberbürgermeisters Gustav Bülow. Dieser hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen.

"Die zu fragen, die von einer Entscheidung unmittelbar betroffen sind, hat sich als sehr positiv erwiesen", betonte Elkemann. Daher seien durch die Einbeziehung des Jugendgemeinderats Beschlüsse besser geworden. "Wir haben ein demokratisches Organ, das aus den eigenen Reihen gewählt wird", so der OB. Inzwischen sei - aufgrund einer Satzungsänderung - auch die Möglichkeit eröffnet worden, Jugendliche in das Gremium zu wählen, die zwar nicht in Wiesloch wohnen, aber dort mehr oder minder hier ihren Lebensmittelpunkt haben. "Sie besuchen hier eine unserer Schulen und verbringen somit viel Zeit in unserer Stadt", begründete Elkemann diese Entscheidung. "Wir gratulieren uns allen zum Jugendgemeinderat", schloss er seine Ausführungen.

Lena Zimmermann und Leonie Fiala, derzeit Mitglieder im Jugendgemeinderat, moderierten den kurzweiligen Abend, stellten unter anderem einige Ehemalige vor und präsentierten das aktuelle Team. So berichtete Jindro Stehlik, heute Sozialarbeiter im Jugendzentrum, von seiner Praktikumszeit bei der Stadtjugendpflege. "Ich durfte damals bei der Anpassung der Gemeindeordnung an die neuen Gegebenheiten mithelfen", sagte er. Kai Schmidt-Eisenlohr ließ durchblicken, dass er in seinem privaten Archiv noch unzählige Fotos vom Beginn gefunden habe, und betonte, die Situation von 1997 könne nicht mit der heutigen Zeit verglichen werden. "Die Jugend hatte zu jener Zeit keinen Rückhalt im Gemeinderat", sagte er. So habe man, um den Jugendgemeinderat durchzusetzen, viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. "Heute wird der Jugendgemeinderat ernst genommen, seine Wertigkeit erkannt und man hört seinen Vertretern zu", ergänzte Schmidt-Eisenlohr. So habe man sich gleich zu Beginn dafür eingesetzt, dass ein Shuttlebus während des Winzerfests von Baiertal nach Wiesloch eingesetzt wird. Insgesamt seien vom Gremium "entscheidende Impulse im Sinne der Jugendlichen" ausgegangen.

Ergänzt wurden die Rückblicke von den Moderatorinnen, die Erfolge des Jugendgemeinderats in den zurückliegenden Jahren aufzählten. Sie nannten unter anderem die Änderung der Wahlordnung, eine Podiumsdiskussion mit Politikern für Jugendliche vor der Bundestagswahl im letzten Jahr, die Aktion "Fit ohne Sprit" sowie Veranstaltungen zu unterschiedlichen Anlässen. Auch die jetzige Geburtstagsfeier sei aus den eigenen Reihen gestemmt worden.

Jan-Peter Oppenheimer, 2000 ins Gremium gewählt, gab einen kurzen Einblick in die zweite Generation im Jugendgemeinderat. Er sprach von der Einrichtung eines Partyraums am Stadion und bezeichnete die geleistete Arbeit als durchweg positiv. Er selbst wechselte nach seiner Amtszeit direkt in den Gemeinderat. "Ich möchte mich bei all denen bedanken, die uns Vertrauen entgegengebracht und diese Erfolgsgeschichte ermöglicht haben", meinte Oppenheimer. Von "tollen Jahren, die viel Spaß gemacht haben", erzählte Rustam Nasibov, ebenfalls ehemaliger Jugendgemeinderat. Man sei stets gefordert gewesen, denn Wiesloch habe bekanntlich kein Geld und daher seien Kreativität und Eigeninitiative gefragt gewesen. Auch so manche Tiefschläge habe man einstecken müssen, diese aber bestens verkraftet.

Für einen flotten Auftritt sorgten die Mädels vom TV Horrenberg-Balzfeld, die als "Beat Soldiers" eine gekonnte, temporeiche Choreografie auf die Bühne zauberten. Nach dem offiziellen Teil und dem "Prost" mit einem Glas Sekt wurde bei der "Black & White Neon Party" mit DJ Corncob gefeiert.