Von Paul Körner

Wiesloch. Es gilt als eines der bekanntesten deutschen Kirchenlieder: "Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land". Auf die katholische Pfarrkirche St. Laurentius in Wiesloch passt das in besonderem Maße.

Das von 1745 bis 1751 als Klosterkirche des Augustiner-Ordens erbaute Gotteshaus mit der qualitätsvollen und einheitlich originalen Ausstattung zählt zu den bedeutenden Barockbauwerken der früheren Kurpfalz. 1803 wurde die Kirche nach dem Wegzug des Ordens von der katholischen Gemeinde übernommen, wahrlich ein finanzieller Kraftakt, musste damals doch auch gleich renoviert werden.

Das Warten hat sich gelohnt (v.l.): Da waren sich Berthold Enz, Alexander Hafner und Bernhard Pawelzik einig, als sie den Festgottesdienst zelebrierten. Foto: Pfeifer

Das Langhaus wurde 1890/91 erweitert, 1932 erfolgte eine weitere umfassende Renovierung und in den Jahren 1965 und 1988 schlossen sich weitere Instandhaltungsarbeiten an. Der Zahn der Zeit nagte unaufhörlich weiter und machte die nächste Baumaßnahme 2018 notwendig.

Diese wurde nun am vergangenen Sonntag, am Hochfest des Heiligen Nikolaus, zu einem vorläufigen Abschluss gebracht. Sie umfasste eine Außenrenovierung, gefolgt ab Oktober 2019 von einer Innenrenovierung mit Umgestaltung des Eingangsbereiches, wegen der die Kirche geschlossen werden musste.

Fürbitten sprach Gertrud Galm während des Gottesdiensts. Foto: Pfeifer

Den Sanierungsschwerpunkt bei der Außenrenovierung bildete die Behebung umfangreicher Schäden an dem noch größtenteils im Ursprungszustand belassenen Dachstuhl und an der Dachdeckung, insbesondere am Schiefer. Außerdem wies die durch mehrere Gesimsebenen gestaltete Sandsteinfassade große Verwitterungen auf, die einen hohen Sanierungsaufwand mit sich brachten. Des Weiteren mussten die Fenster fachgerecht repariert und zum Teil für die automatisierte Lüftung umgebaut werden.

Wichtigster Bestandteil der Innenrenovierung war die Erneuerung mit Neukonzeptionierung der technischen Gewerke. So der Elektroinstallation, der Beleuchtung, der Elektroakustik und der Medientechnik. Eine Fußbodenheizung im Gestühlsboden und in Teilen des Natursteinbodenbereiches ersetzt nun die vormalige Warmluftheizung und wird energiegespeist von einer Luft-Wärme-Pumpenanlage. Eine umfangreiche Gebäudeautomation vervollständigt die technische Ausstattung und sorgt für deren nutzerfreundliche Handhabung.

Beim festlichen Wiedereröffnungs-Gottesdienst erfreuten sich die Gläubigen am neuen Glanz, in dem das Kirchenschiff von St. Laurentius nun erstrahlt. Foto: Pfeifer

An der Deckenschale wie auch an der barocken Ausstattung des Kirchenraums wurden vorrangig Reinigungs- und konservatorische Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Rein technischer Art waren die Eingriffe an den Wänden, zusätzlich versehen mit einem Egalisierungsanstrich. Unter der Empore erfolgte der Rückbau des Gestühlsbodens zugunsten der Ergänzung des Natursteinbodenbelages und einer mobilen Bestuhlung.

Beide Renovierungsabschnitte wurden vom erzbischöflichen Bauamt Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalschutz durchgeführt. Die Kosten für die Außenrenovierung belaufen sich auf rund 1,125 Millionen Euro. Externe Zuschüsse werden hierfür gewährt vom Landesamt für Denkmalpflege in Höhe von 130.140 Euro und von den Stiftungen der Erzdiözese Freiburg (ehemals Pfälzer Kirchenschaffnei) in Höhe von 472.560 Euro. Bei der Innenrenovierung sind Gesamtkosten von rund 1,45 Millionen Euro zu verzeichnen. Bezuschusst wird hier die Maßnahme durch das Landesamt für Denkmalpflege in Höhe von 48.010 Euro, die Erzdiözese-Stiftungen mit 596.000 Euro und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von 74.601 Euro. Als besonders erfreulich zu vermerken ist das Spendenaufkommen aus der Pfarrgemeinde selbst, das sich auf 92.000 Euro belief.

Die Verantwortlichen widmeten sich dabei nicht nur den historisch bedeutsamen Charakteristika des Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Barockbaus, jetzt ist es auch besser nutzbar für verschiedene Gottesdienstformen. Foto: Pfeifer

Es war ein besonderer Moment für die katholische Kirchengemeinde, nach zwei Jahren wieder Gottesdienst in ihrer altehrwürdigen Kirche feiern zu dürfen, man fühlte sich wieder daheim und geborgen. "Es tut gut, ein solches Haus zu haben; zum Beten und zu bitten", so drückte es Pfarrer Alexander Hafner bei der Gottesdiensteröffnung aus. Zwar als Leiter der Seelsorgeeinheit zurückgetreten, war er als "Vater" der Renovierungsmaßnahme, in der viel persönliches Herzblut steckt, auf Wunsch der Pfarrei gekommen, um zusammen mit seinem Nachfolger Pfarrer Bernhard Pawelzik und Pfarrer Berthold Enz für diesen freudigen Tag zu danken.

Hafner machte keinen Hehl aus seinen Emotionen an diesem besonderen Tag, der vom Chor "Nova Cantica" und Martin Ritz musikalisch erhebend gestaltet wurde. "Gefühle wie an Weihnachten" kamen bei ihm auf, nach einem "langen Advent", der mit der Kirchenschließung im Oktober 2019 begann. Die Zeit des Wartens hat sich jedoch gelohnt, wie für den Betrachter unverkennbar war. Ein neuer Zauber liegt nicht nur für Hafner nun auf dem barocken Kirchenraum. Dem Hauptbild der Deckenfresken mit dem Heiligen Augustinus und dem Jesuskind verhilft nun moderne Lichttechnik zu noch mehr Glanz.

Seit 2018 war die katholische Kirche St. Laurentius am Wieslocher Adenauerplatz aufwendig renoviert worden. Innen und außen wurden nicht nur Schäden beseitigt, sondern auch technische Anlagen modernisiert. Foto: Pfeifer

Aus der Sicht des Seelsorgers lobte Enz die gelungene Raumaufteilung mit der Möglichkeit, bei Bedarf andere Gottesdienstformen abzuhalten. Die Fürbitte sprach Gertrud Galm, Ministrantin Paula Dachnowski trug die Dankesworte des wegen Erkrankung verhinderten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Andreas Kist vor: Sie galten allen, die sich in den Dienst des Projekts gestellt hatten; neben den Mitarbeitern des erzbischöflichen Bauamtes auch dem Bauausschuss der Pfarrei St. Augustinus, den vielen ehrenamtlich tätigen Pfarrangehörigen und den großzügigen Geldspendern.

Mit dem Te Deum und dem ergreifenden Choral "Großer Gott wir loben dich" ging der Dank der Gläubigen auch zu ihrem Schöpfer, während beim feierlichen Auszug alle Wieslocher Kirchenglocken in ökumenischer Verbundenheit diesen Tag weithin verkündeten.