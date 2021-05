Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Im Parkhaus der Stadtgalerie Wiesloch haben Handlungen zur Abwehr von Stadttauben für Aufregung gesorgt. In der ersten Maiwoche hatte die Firma Reimax im Auftrag des Parkhausbetreibers Taubendrähte auf der Stahlkonstruktion der Decke sowie zwei Taubenschutznetze angebracht. Eine Frau aus Östringen hatte sich daraufhin an die Stadt Wiesloch und die Rhein-Neckar-Zeitung gewandt. Verängstigte Tauben hätten sich in den Netzen verfangen, beklagte sie. "Ein für mich schrecklicher, fast nicht auszuhaltender Anblick. Ich konnte dann nichts mehr einkaufen gehen", schreibt sie.

Sollten die Taubennetze so angebracht worden sein, dass die Vögel zwar hineinkommen, aber nicht mehr herausfinden, müsse der Sache nachgegangen werden, bemerkt die Wieslocher Umweltbeauftragte Monika Stein auf RNZ-Anfrage und stellt fest: Seit das Raiffeisen-Lagerhaus abgerissen wurde, gebe es für Tauben weniger Möglichkeiten zu brüten. Sie berichtet auch von Privatleuten, die Tauben füttern, speziell vor dem Einkaufszentrum. "Tauben finden genug Nahrung, es ist nicht ratsam, dass man sie zusätzlich lockt", betont sie. Wegen der Beschwerde hatte sie Meinrad Singler von den Technischen Diensten der Stadt Wiesloch informiert.

Singler machte sich bei einer unangemeldeten Begutachtung ein Bild. Dabei stellte er fest, dass das Netz, das die Oberseite eines Trafohäuschens umgibt, eine Öffnung hat, sodass ein ausreichender Zugang zu den Gelegen vorhanden ist. Insofern gebe es keine Versäumnisse oder Verstöße. Für die Tauben liege das Parkhaus futtertechnisch günstig, in der Nähe des Supermarktes und gegenüber dem Standort des Wochenmarktes. Auch er sprach sich deutlich gegen eine Fütterung der Tauben aus.

Hoch oben in einer dunklen Ecke versteckt, befand sich im Parkhaus sogar ein Taubennest. Foto: heb

Eine Frau aus Wiesloch erzählte im Gespräch mit der RNZ, sie habe beobachtet, dass beim Anbringen der Taubendrähte mehrere Taubennester samt Brut entfernt worden seien. Dies habe sie auch dem Ordnungsamt gemeldet.

Ein Vertreter der Firma Reimax versicherte hingegen gegenüber dem Ordnungsamt, dass keine bewohnten Nester entfernt worden seien. Sobald sich an einem Verlegepunkt des Abwehrdrahtes ein Nest befinde, werde dieses um ein bis zwei Meter ausgelassen, sodass die Taubenmutter das Nest so lange anfliegen könne, bis es nicht mehr gebraucht werde. Erst danach können das leere Nest entfernt und die Taubendrähte vervollständigt werden.

Vor Ort zeigte sich auch – hoch oben in einer dunklen Ecke schwer zu erkennen – ein Nest mit zwei fast erwachsenen Jungvögeln. Die Taubendrähte machten quasi vor dem Nest halt.

Auf Anfrage der RNZ macht ein weiterer Reimax-Mitarbeiter seinem Ärger Luft. "Da geht mir der Hut hoch", sagt Michael Falk. Die Kehrseite sei doch, dass niemand den Taubenkot auf seinem Autolack haben wolle. Nicht zuletzt gehe es auch um Gesundheitsgefahren für den Menschen. Bis zu 55 verschiedene Parasiten seien schon in einem Taubennest gefunden worden. Taubenfloh, Taubenzecke und Taubenmilbe seien die wichtigsten. Die Erreger sind Falk zufolge teilweise sehr robust und halten sich, auch wenn die Jungvögel längst fort sind. Auch den Vorwurf, dass die Maßnahmen während der Hauptbrutzeit erfolgt seien, lässt er nicht gelten. "Tauben brüten bis zu sechsmal im Jahr."

Gar kein Verständnis hat er fürs Taubenfüttern, das die Vermehrung fördere. "Die Leute haben keine Ahnung, was sie anrichten." Von den beiden Netzen habe man eines bewusst offen gelassen. "Auch wenn eine Taube dahinter mal flattert, weil sie kurz vergessen hat, wo die Öffnung ist: Die findet das Loch schnell."

Die Leserin aus Östringen, die über verängstigte Tauben geklagt hatte, hatte aber auch einen konkreten Lösungsvorschlag. Anstatt die friedlichen Tiere überall zu vertreiben, könne die Stadt Wiesloch ihnen mit der Errichtung von Taubenhäusern eine Heimat bieten und zugleich die Population kontrollieren. Denn die Idee solcher Taubenhäuser ist, die Vögel mit artgerechtem Futter zu versorgen, und, wenn sie brüten, ihnen immer mal wieder ein Ei zu stehlen.

Insgesamt scheint sich die Verbreitung von Stadttauben in Wiesloch aber in Grenzen zu halten. Umweltbeauftragte Monika Stein jedenfalls hält eine Kontrolle der Taubenpopulation nicht für notwendig.