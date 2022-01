Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Umgestaltung der unteren Hauptstraße – zwischen dem Kreisel an der Stadtgalerie und der Ringstraße – rückt näher: Vermutlich im März sollen die Arbeiten losgehen. "Wir werden dann mit den notwendigen Tiefbauarbeiten beginnen können", berichtete Anja Dahner vom Wieslocher Tiefbauamt in der Sitzung des Gemeinderats. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten könne mit der eigentlichen Umgestaltung begonnen werden. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat die Erhöhung der jeweiligen Projektbudgets für notwendige Kanalarbeiten sowie die Erneuerung der Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen. "Insgesamt haben wir zusätzliche Kosten von etwa 285.000 Euro errechnet", erläuterte Dahner.

Bevor die Umgestaltung der Straße zur Erhöhung der Attraktivität, vor allem für Fußgänger und Radler, gestartet werden kann, muss zunächst in die Tiefe gegangen werden. Hier haben nach Ausführungen Dahners Kostensteigerungen von fast 25 Prozent gegenüber den ursprünglichen Berechnungen dazu geführt, dass weitere Gelder eingeplant werden mussten. "Wir müssen diesen Bereich um 120.000 Euro aufstocken", so die Leiterin des Fachbereichs Tiefbau. Erschwerend komme hinzu, dass in dem Bereich auch eine Kontaminierung des Bodens festgestellt worden sei. "Um eben diesen Aushub entsorgen zu können, benötigen wir weitere 165.000 Euro." So ergeben sich die erwähnten 285.000 Euro, insgesamt geht man in Summe von rund 3,5 Millionen Euro für das Gesamtpaket aus.

Darin enthalten sind bereits die Gelder, die für einen provisorischen Kreisel im Bereich Tuchbleiche und Ringstraße aufgewendet werden mussten. "Wir hatten bekanntlich einen anderen Zeitplan konzipiert, aber auf unsere Ausschreibung hatten sich im Vorjahr keine Firmen gemeldet", hatte Dahner bereits 2021 feststellen müssen. Die Arbeiten für den Kreisel jedoch konnten nicht mehr zurückgestellt werden. Während der gesamten baulichen Aktivitäten, die insgesamt auf einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren ausgelegt sind, wird der Verkehr teilweise über die Tuchbleiche umgeleitet. Die untere Hauptstraße selbst wird komplett gesperrt sein, für Busnutzer werden in der Güterstraße – in Höhe der Stadtgalerie – Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Um die Attraktivität in dem Bereich zu verbessern, sind verschiedene Einzelmaßnahmen vorgesehen. Dazu gehören unter anderem eine Einbahnstraßen-Regelung in nördliche Richtung, Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Busse können beide Richtungen benutzen. Insgesamt sieht das vom Gemeinderat verabschiedete Konzept vor, eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität zu erreichen und eine bessere Anbindung an die Innenstadt zu schaffen. So sollen von den ursprünglich 19 Parkmöglichkeiten nur noch zwei erhalten bleiben, die Gehwege sollen verbreitert, mehr Grün zur Verbesserung des Mikroklimas angepflanzt und im Bereich der Ringstraße eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen werden – die dann mit Ladestationen für E-Bikes ausgestattet wird.

Ebenfalls in dem Entwurf sind eine Umweltspur und eine Carsharing-Station eingeplant. "Die Umweltspur, die von der Ringstraße in Richtung Kreisel führen wird, soll eigens für die Busse und den Radverkehr eingerichtet werden", berichtete Anja Dahner in unterschiedlichen Sitzungen der Gremien.

An Fördermitteln, wie seit Längerem bekannt, ist wohl nicht viel zu erwarten. Gelder könnten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen fließen, aber auch dies ist noch nicht abschließend geklärt. Veränderungen wird es an der Bushaltestelle im nördlichen Bereich der Ringstraße geben, schräg gegenüber der Einmündung zur unteren Hauptstraße. Der kleine Park und die Kelter dort müssen weichen. "Die große Linde bleibt stehen und wir haben vor, drei neue Bäume zu pflanzen", so Dahner. Sitzmöglichkeiten sollen ebenfalls entstehen.