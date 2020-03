Wiesloch. (hds) Nicht durchsetzen konnte sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Februarsitzung des Gemeinderats mit ihrem Antrag, den Neujahrsempfang 2021 unter das Thema "Auswirkungen des Klimawandels und die Maßnahmen der Stadt Wiesloch zum Klimaschutz" zu stellen.

Die Fraktionen von CDU, Freien Wählern, SPD und WGF/AWL sowie die FDP hatten sich dagegen ausgesprochen. Seitens der Grünen war zudem gefordert worden, als Hauptreferent eine neutrale Person aus der Wissenschaft einzuladen, um über das Thema zu berichten.

Auch sollten junge Menschen, die sich im Rahmen von "Fridays for Future" in Wiesloch engagieren, in die Vorbereitung und Durchführung des Neujahrsempfangs mit einbezogen werden. Zudem sollten Personen, Verbände und Organisationen eingeladen werden, die sich für den Klimaschutz in der Weinstadt einsetzen.

Der Antrag hatte indes eine Vorgeschichte. Bereits in der Januarsitzung des Gremiums hatten die Grünen Oberbürgermeister Dirk Elkemann vorgeworfen, den diesjährigen Neujahrsempfang zu einem "Frontalangriff" gegen ihre Fraktion genutzt zu haben. Der Rathauschef habe gegen die mit großer Mehrheit im Gemeinderat beschlossenen Klimaschutzaktivitäten agitiert. Konkret ging es dabei um den Beschluss des Gemeinderats, für das Baugebiet "Quartier am Bach" eine "Plus-Energie-Lösung" umzusetzen. Elkemann hatte sich dazu geäußert und betont, es müsse nunmehr das "Wie" geklärt werden, nämlich einen Weg zu finden, "den Klimaschutz so auszugestalten, dass die Wohnungen auch tatsächlich gebaut werden". In seiner Rede stellte der OB den Beschluss selbst nicht infrage.

Elkemann nutzte die letzte Sitzung nun zu einer persönlichen Stellungnahme. Er sei "völlig perplex" gewesen, als der "mehr oder minder offene Frontalangriff" – so der Grünen-Wortlaut – gegen die Grünen-Fraktion thematisiert worden sei. "Dies bestreite ich entschieden", so der OB. Er ging konkret auf die Sachlage ein. "Ich habe lediglich darauf verwiesen, dass es noch keine Definitionen und Richtlinien gibt, wie eine ’Plus-Energie-Siedlung’ zu gestalten ist und die Grünen-Fraktion mit keinem Wort angegriffen." Er habe daher eigens einen Workshop mit externen Experten zu diesem Thema einberufen.

Elkemann nutzte die Gelegenheit, Grundsätzliches über das Verhalten im Gemeinderat anzufügen. Es könne nicht angehen, dass der Fraktionsvorsitzende Dr. Gerhard Veits von Bündnis 90/Die Grünen in der Januar-Sitzung sich dahingehend geäußert habe, "der Verwaltung nicht zu trauen". Dies treffe die vielen engagieren Menschen im Rathaus, die sich tagtäglich für das Wohl der Stadt einsetzten. Direkt an die Adresse von Veits gerichtet sagte er, "seit meinem Amtsantritt bauen Sie eine politische Gegnerschaft zu mir auf, in der ich mich inhaltlich überhaupt nicht sehe". Hinzu kämen teils "unsachliche und verletzende Kommentare" zu unterschiedlichen Mitgliedern des Gremiums. "Nach vier Jahren muss ich mit einiger Resignation feststellen, dass Sie (Veits) den Konflikt suchen und bei manchen Themen – trotz ihrer unbestrittenen fachlichen Kompetenz und hoher Intelligenz – sachlichen Kompromissen einfach nicht zugänglich sind."

Elkemann appellierte an die übrigen Mitglieder der Grünen-Fraktion: "Überlegen Sie, ob Sie diesen konfrontativen Stil auf Dauer mittragen und mitverantworten wollen." Denn gerade beim Klimaschutz habe man doch ein gemeinsames Ziel, trotz teilweise unterschiedlicher Auffassungen, wie dies am besten zu erreichen sei. "Wichtig wird es sein, das uns nur begrenzt zur Verfügung stehende Geld möglichst effektiv im Sinn des Klimaschutzes einzusetzen."

Die übrigen Fraktionen stellten sich klar hinter den OB. Richard Ziehensack (SPD) sprach in der Stellungnahme seiner Fraktion von einem "Zungenschlag und einer Schärfe, die diesem Gremium nicht gerecht werden". Anstand und Wertschätzung müssten im Vordergrund stehen und eine "angemessene Kultur gilt es zu pflegen". Und dies gelte für alle Ebenen. Dem Antrag von Bündnis90/Die Grünen erteilte er eine klare Absage. "Die Gestaltung des Neujahrsempfangs ist nicht beim Gemeinderat angesiedelt", sagte er, das jetzt praktizierte Format mit dem Stehempfang habe sich bestens bewährt.

Ähnlich äußerte sich Werner Philipp (CDU) und fügte hinzu, es sei "anmaßend und oberlehrerhaft", einen solchen Antrag zu stellen. Dem schloss sich Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) an. "Persönliche Angriffe haben im Rat nichts zu suchen." Stefan Seewöster (WGF/AWL) meinte, was denn der Antrag überhaupt solle. "Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht", und Prof. Thorsten Krings (FDP) forderte einen respektvollen Umgang miteinander ein. "Der Trend ist jedoch negativ", meinte er. "Wir als Kommunalpolitiker sollten als gutes Vorbild vorangehen."

Katharina Ebbecke (Bündnis 90/Die Grünen) bezeichnete die Stellungnahme von OB Elkemann in einer kurzen Reaktion als einen weiteren "Frontalangriff auf unsere Fraktion und unseren Vorsitzenden".