Von Gertraude Zielbauer

Wiesloch. Weihnachtszeit ohne einen Abend mit dem "Russischen Klassischen Staatsballett" im Palatin? Für das Wieslocher Publikum undenkbar. Seit Jahrzehnten machen die Tänzerinnen und Tänzer aus der russischen Republik Mari El einmal im Jahr hier Station und bringen eines der beiden wohl bekanntesten und beliebtesten Tanzstücke nach Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky auf die Bühne: den "Nussknacker" oder den "Schwanensee".

In der Regel steht in Wiesloch der "Nussknacker" in der Choreografie von Konstantin Iwanow, dem Leiter der Truppe, auf dem Programm. Das liegt auf der Hand, denn die Geschichte vom kleinen hölzernen Soldaten mit der Lizenz zum Nüsseknacken ist die getanzte Weihnachtsgeschichte schlechthin. Allerdings birgt diese Tradition, besonders wenn es sich um die immer gleiche Inszenierung handelt, die Gefahr, dass das Interesse des Publikums langsam aber sicher nachlässt - vielleicht war im letzten Jahr auch deshalb der "Schwanensee" an der Reihe ...

Und nun am Dreikönigstag wieder der "Nussknacker". Aber diesmal frisch herausgeputzt: Ein in weiten Teilen neues und jüngeres Ensemble, dessen hohes tänzerisches Niveau, gepaart mit Witz und Spielfreude, mühelos den Weg über die Rampe fand. Neue, aufwendige Kostüme sowie eine erfreulich detailreiche Choreografie ergänzten den rundum positiven Eindruck.

Die Handlung orientiert sich an einer Geschichte von E.T.A. Hoffmann und erzählt vom kleinen Mädchen Marie und ihrem heiß geliebten Spielzeug, dem hölzernen Nussknacker. Das getanzte Märchen beginnt mit einer Weihnachtsszene, wie sie in den wohlhabenden Familien des 18. Jahrhunderts üblich war: Maries Eltern empfangen vor dem riesigen Weihnachtsbaum im Salon ihre Freunde und deren Kinder und sogleich beginnt die Bescherung. Mit großer Freude begrüßen Marie und Fritz den Patenonkel Drosselmeier, einen Freund der Familie. Der kann zaubern und macht den Geschwistern immer die herrlichsten Geschenke. Eines davon ist diesmal der Nussknacker, den Marie sofort ins Herz schließt. Aber Fritz ist eifersüchtig, macht das schöne Spielzeug kaputt und bringt Marie zum Weinen. Als es im Haus schon still und dunkel ist, geht das Mädchen noch einmal in den Salon und deckt den Nussknacker liebevoll zu. Erschöpft vom turbulenten Abend, legt sie sich neben ihn und schläft alsbald ein.

Im Traum erlebt sie den siegreichen Kampf ihres kleinen Freundes gegen den Mäusekönig und seine Truppe. Und dann ist Marie plötzlich erwachsen, und ein schöner Prinz umwirbt sie. Beide wandern durch einen Märchenwald, in dem die Schneeflocken tanzen und alle Puppen lebendig werden: das Chinesenpärchen, die spanischen und russischen Puppen und sogar die Blumen des voller Ungeduld erwarteten Frühlings. Am Ende führt der Prinz Marie auf sein Schloss. Gerade soll die Verlobung stattfinden, da sind plötzlich alle verschwunden, und Marie erwacht. Alles war nur ein schöner Traum, aber der Nussknacker ist, dank der Zauberkünste des Patenonkels, wieder heil und bleibt Maries schönstes und liebstes Spielzeug.

In den Hauptrollen glänzten Kristina Michailova als Marie und Roman Starikov als Prinz. Musikalität, Sprungkraft und Grazie überzeugten gleichermaßen, und der große Pas de deux war das Sahnestück, in dem beide Solisten ihr Können voll ausleben durften. Wäre noch Dmitrij Arbuzov zu erwähnen, der als "Drosselmeier" das Publikum mit außergewöhnlicher Bühnenpräsenz in seinen Bann zog. Die Zuschauer im fast voll besetzten Staufersaal ließen sich gerne verzaubern von solistischer Grazie und märchenhaften Ensemblebildern, denen Kulisse und Kostüme den letzten Schliff gaben. Eltern, Großeltern und vor allem die vielen kleinen "Nachwuchs-Ballerinas" im Tüllröckchen spendeten nicht nur am Schluss, sondern auch immer wieder zwischendurch begeisterten Applaus und traten schließlich reich beschenkt den Heimweg an.