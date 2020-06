Heilerziehungspfleger? Bitte was? Das ist die typische Reaktion, wenn Betreuer der Lebenshilfe, die sich um die Bewohner beispielsweise im Heinz-Schmidt-Rohr-Haus kümmern, sich vorstellen. Ihr Beruf ist nur wenigen bekannt. Foto: Sabine Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Sie bückt sich und hebt den Schaumstoffball auf, der ihr durch die Finger geglitten ist, lächelt, nennt ihren Nachbarn beim Namen und wirft ihm den Ball zu. Marion hat das Down-Syndrom und ist eine von 32 Bewohnern des Heinz-Schmidt-Rohr-Hauses der Lebenshilfe Wiesloch. Nach der Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung genießen sie und ihre Mitbewohner im großen Garten des Wohnheims ihre Freizeit. Zu den Betreuern gehört J. Schaeffer, der als Heilerziehungspfleger (HEP, siehe Hintergrund) seit zwölf Jahren bei der Lebenshilfe arbeitet. Die übliche Reaktion, wenn er seinen Beruf nennt, sei: "HEP? Bitte was? Habe ich noch nie gehört."

Schaeffer betreut die Bewohner am frühen Morgen zwei Stunden, bevor sie in die Werkstatt gehen, und nach "Feierabend" dann noch einmal fünf Stunden. Dazu kommen Nachtdienste und Wochenendschichten. "Wenn alle sich freuen, dass Vatertag ist, darf ich zwölf Stunden arbeiten", sagt er. Auch die Bezahlung lasse Wünsche offen. "Wenn man auf Karriere steht, ist HEP der falsche Beruf", macht er deutlich. Was den 37-Jährigen trotz allem hält sind – neben den Arbeitskollegen – die Menschen mit Behinderung. "Sie wachsen einem ans Herz, auch weil sie sind, wie sie sind, und sich nicht verstellen", sagt er. Wichtig sei, individuell auf jeden Einzelnen einzugehen und ihn da abzuholen, wo er steht.

Hintergrund Heilerziehungspflege ist ein noch junger Beruf. Ab ungefähr 1960 setzte sich die Einsicht durch, dass auch Menschen mit Behinderung ein Recht auf Bildung, Arbeit und Teilhabe am sozialen Leben haben. "Heil-" verweist auf das griechische Wort "holos" ("ganz", "umfassend"). Der Mensch mit Behinderung soll "ganzheitlich" [+] Lesen Sie mehr Heilerziehungspflege ist ein noch junger Beruf. Ab ungefähr 1960 setzte sich die Einsicht durch, dass auch Menschen mit Behinderung ein Recht auf Bildung, Arbeit und Teilhabe am sozialen Leben haben. "Heil-" verweist auf das griechische Wort "holos" ("ganz", "umfassend"). Der Mensch mit Behinderung soll "ganzheitlich" betreut und nicht auf seine Behinderung reduziert werden. Heilerziehungspfleger werden inzwischen in Schulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Wohnheimen und anderen Einrichtungen in großer Zahl eingesetzt. Seit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes wird von pädagogischen Fachkräften verstärkt an Förderplänen für Menschen mit Behinderung gearbeitet, insbesondere in Wohnheimen, die damit aufhören, vor allem Einrichtungen der Pflege zu sein. Heilerziehungspfleger verfügen insbesondere über Kenntnisse der Grundpflege, der erweiterten Grundpflege und der Behandlungspflege. Die Ausbildung dauert zwei bis fünf Jahre und ist in Deutschland landesrechtlich geregelt. (heb)

[-] Weniger anzeigen

"Unsere Menschen sind besonders", findet auch Manuela Horn, die Ansprechpartnerin für den Wohnverbund. Für den Beruf brauche es viel Herzblut und Motivation. "Es gibt Bewohner, die keine Angehörigen haben. Da müssen die Pflegekräfte Ersatzeltern und -geschwister sein und sie auffangen." Früher habe die Lebenshilfe ausschließlich mit Fachkräften gearbeitet, inzwischen gebe es einen Personalmix aus Fachkräften und Aushilfen. Behandlungspflege leisten (zum Beispiel Medikamente geben) darf aber nur die Fachkraft. Schaeffer, der eine vierjährige Ausbildung absolviert hat und über langjährige Berufserfahrung verfügt, stellt fest: "Eine Aushilfe kann in manchen Situationen nicht richtig reagieren."

Über den "Lockdown" sagt Manuela Horn, die erst seit Oktober das Haus leitet und Bewohner und Mitarbeiter jetzt ganz anders kennengelernt hat: "Das war eine harmonische und intensive Zeit." Dass alle rund um die Uhr da waren, sei für die Mitarbeiter aber auch sehr anstrengend gewesen. "Normalerweise haben die Bewohner viele Termine. Sie stehen früh auf, gehen fünf Tage die Woche zur Arbeit, am Nachmittag gibt es Unternehmungen oder es kommen die Mutter oder der Bruder zu Besuch. Da sind manche froh, wenn sie abends ihre Ruhe haben", so Horn. Dass all das in der Corona-Krise wegfiel, tat durchaus auch gut. "Für die Bewohner war das wie ein langer Urlaub, nur ohne Autofahren", beschreibt die Sozialpädagogin die Stimmung.

Die Mitarbeiter stellten ein Beschäftigungsprogramm auf die Beine mit Spielen, Spazierengehen, Kuchenbacken, Kochen und Basteln. Von der lokalen Initiative "Wiesloch näht" hat das Team Mund-Nasen-Bedeckungen bekommen und eine Mutter hat jede Woche selbst gebackenen Kuchen gebracht. Der Tischkicker wurde aus der Werkstatt geholt und zwei Bierbänke im Foyer aufgestellt. Vier Mitglieder des Werkstatt-Teams kamen für sechs Stunden am Tag und drehten mit den Bewohnern Schrauben. Gegessen wurde Corona-bedingt in zwei Schichten. Unter der strengen Besucherregelung – der Kontakt verlagerte sich auf Telefon und Videotelefonie – litten vor allem die Angehörigen. So habe ein 90-Jähriger Angst gehabt, sein Kind nicht mehr zu sehen.

Um ihnen auch nach der Öffnung Sicherheit zu bieten wurden die Bewohner aus dem Wohnverbund statt in der Hauptwerkstatt im "Blauen Haus" betreut. Der Fahrdienst für den Transport in die Werkstatt musste aufwendig organisiert werden. Ebenso die Corona-Testung durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. "Sie standen vermummt wie Marsmenschen vor den Bewohnern, die teilweise Angst hatten", berichtet Horn.

Die Leiterin lobt die Mitarbeiter, die alle aufgefangen und gut begleitet haben, als "tolles Team". Wie die Pflegekräfte in den Alten- und Pflegeheimen hätten auch sie eine Anerkennung für ihren Einsatz in der Corona-Krise in Form einer Sonderzahlung verdient.