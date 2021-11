Wiesloch. (pol/mare) Der 62-jährige Vermisster aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ist wieder da. Die Polizei traf ihn am Samstag im Bereich Bruchsal wieder an und brachte ihn zurück in die Einrichtung.

Der Mann war seit Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr vermisst worden. Er war zuletzt auf einer Therapiestation im Krankenhaus des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch behandelt worden.

Nach seinem Verschwinden hatte die Polizei eine hilflose Lage des Vermissten nicht ausgeschlossen und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten, die am Samstag glücklich endete.

Update: Samstag, 20. November 2021, 22.30 Uhr