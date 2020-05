Wiesloch. (pol/mare) Die vermisste 41-Jährige, die seit Donnerstagabend, 16. April, aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch vermisst worden war, wurde am Mittwoch, 6. Mai, in Ludwigshafen von Polizeibeamten angetroffen und in Gewahrsam genommen. Das teilen die Beamten mit.

Sie wurde zwischenzeitlich zur weiteren Behandlung in die Obhut einer Fachklinik in Ludwigshafen übergeben.

Update: Donnerstag, 7. Mai 2020, 14.28 Uhr

Wiesloch. (pol/mare) Eine 41-jährige Sinsheimerin wird seit Donnerstagabend vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Die Vermisste, die derzeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch behandelt wird, ging gegen 18 Uhr in den genehmigten Ausgang und kehrte bislang nicht mehr in die Einrichtung zurück. Sie wurde seither nicht mehr gesehen. Sie soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und möglicherweise in hilfloser Lage befinden.

Die Polizei überprüfte alle bekannten Orte, an denen sich die 41-Jährige öfter aufhielt. Zudem wurde sofort eine Fahndung, in die auch ein Hubschrauber eingebunden war eingeleitet. All dies führte zunächst zu keinem Ergebnis.

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.