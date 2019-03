Von Armin Rößler

Walldorf. Es wurde eng bei "KJ Dallaway & Friends" im Café Art: 160 Musikfans besuchten den Auftakt von "Swingin’ WiWa", da hatten es selbst die Akteure schwer, sich für ihren Auftritt durchs Publikum zu kämpfen. Einmal wurde sogar der Chef persönlich kurz vermisst: Kirt J. Dallaway tauchte dann aber doch gerade noch rechtzeitig auf, um sich zu Beginn seiner eigenen Komposition "Just coolin out" am Flügelhorn ein virtuoses Duell mit Saxofonistin Gesa Marie Schulze zu liefern.

Ein "Duell", das bei der Jazz-Nummer "Work Song" (Nat Adderley) auch den Abend eröffnet hatte: Dallaway an der Trompete und die kongeniale Saxofonistin teilten sich erst die Leadarbeit, glänzten dann mit Soli und überließen schließlich dem Rest der Band das Feld, um sich mit ausführlichen Parts ins rechte Licht zu setzen. Markus Herrmann (Gitarre), Lisa Müller (Keyboard), Alexander Broschek (Bass) und Benjamin Doser (Schlagzeug) bildeten weit mehr als nur ein brodelndes Fundament. Dezenter, aber ähnlich unwiderstehlich begleitete die Groove-Maschinerie auch "The Look of Love" aus der Feder des Jazz-Trompeters Chris Botti, jetzt mit der stimmgewaltigen Sängerin Monia Krüchten am Mikrofon.

Setzten Akzente: Sängerin Monia Krüchten und Gitarrist Markus Herrmann. Foto: Jan A. Pfeifer

Karibisch wurde es bei der ersten Dallaway-Komposition des Abends, "All I wanna do is play for you". Der aus Port of Spain, der Hauptstadt des Inselstaats Trinidad and Tobago, stammende Dallaway kann und will seine Wurzeln eben nicht verleugnen. Trotz gleich vier Stimmen, neben Monia Krüchten jetzt auch Susan Horn, Luca Rae und Wayne Dallaway, spielte vor allem einer die erste Geige: KJ Dallaway an der Trompete und zwischendurch wieder am Flügelhorn.

Es war ein mitreißender Abend, der so richtig Lust auf die weiteren 28 Konzerte von "Swingin’ WiWa" machte: Sir Waldo Weathers, früher Mitglied der Band von James Brown, griff als Gast erstmals beim von Luca Rae gesungenen Blues "Stormy Monday" zum Saxofon. Sänger Marvin Merkhofer nahm sich Van Morrisons "Moondance" und später Cole Porters "Night and Day" an. Auf ein Jazz-Instrumental ("Hannibal" von Miles Davis) folgte Gary Moores "Still got the Blues", gesungen von Wayne Dallaway und mit mehr als nur einem klasse Gitarrensolo garniert, ehe es mit Susan Horn und Ella Fitzgeralds "How high the Moon" in die vierziger Jahre ging. Mörderisch gut: Klaus Doldingers Tatort-Melodie, flott und mit viel Wucht gespielt, mit etlichen Soli gewürzt.

"Die Atmosphäre hier ist immer schön, im Publikum sind nur nette Leute", sagte KJ Dallaway in der Pause im Gespräch mit der RNZ - seit zehn Jahren tritt er regelmäßig im Monatsrhythmus im Café Art auf, "das ist wie meine zweite Wohnung". Nach "Hot and groovin’ Jazz" zum Festival-Auftakt gibt’s am Dienstag, 30. April, mit dem "Groove in den Mai" einen weiteren Dallaway-Auftritt bei "Swingin’ WiWa": "Das wird komplett was anderes", verspricht der Bandleader viele neue Songs im Programm.