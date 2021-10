Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Verfolgungsjagd ging durch die malerischen Gassen der süditalienischen Stadt Matera: Reifen quietschen, Menschen springen zur Seite, Schüsse fliegen und allmählich zerplatzen die Panzerglasscheiben des berühmten Aston Martin. Am Steuer sitzt der smarte James Bond. Eineinhalb Jahre mussten Bond-Fans auf den neuen Film "Keine Zeit zum Sterben" warten, seit Donnerstagfrüh um 0.07 Uhr läuft er nun endlich in den Kinos.

Eigentlich sollte der Film im April 2020 in Deutschland anlaufen, aufgrund der Pandemie musste der Start verschoben werden. Es ist Daniel Craigs letzter 007-Film. "Keine Zeit zum Sterben" hat im entferntesten Sinn Parallelen zur Corona-Pandemie, denn es geht um Biowaffen. Es sei hier verraten: Das Ende überrascht.

Bereits vor 23.30 Uhr waren die ersten Bond-Fans am Luxor-Filmpalast in Walldorf. Einige hatten es sich draußen mit einem Getränk gemütlich gemacht, andere warteten direkt im Kino auf den Einlass. Rund 50 Besucher waren zur Mitternachtspremiere in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gekommen, etwa aus Walldorf, Kronau, Altlußheim, Rauenberg oder Wiesloch.

Aufgrund der Abstandsregelungen darf das Kino nur eine gewisse Anzahl an Besuchern in den Saal lassen, man war mit der Besucherzahl aber zufrieden. Wäre der Film in der Zeit vor Corona oder direkt vor einem Feiertag gezeigt worden, wäre der Saal um einiges voller gewesen, war seitens des Kinos zu erfahren.

"Endlich ist der Film angelaufen", freute sich Giulia Schwager aus Altlußheim, die ganze Familie fieberte dem lang ersehnten Start entgegen. Seit jeher ist Giulia Schwager ein großer Fan des Schauspielers Daniel Craig, für sie ist, beziehungsweise war, er der beste Bond-Darsteller. Er sei unheimlich authentisch und ziehe alle in den Bann, meinte sie, es sei ihm nicht anzumerken, dass "er diese Rolle spielt, vielmehr lebt er sie." Die ganze Familie sei Fan der Bond-Filme, ihr Vater hätte alle gesehen, erzählte Schwager.

Derweil wartete ein junges Pärchen aus Kronau auf den Einlass, beide waren das erste Mal um Mitternacht im Kino auf einer 007-Premiere. "Wir sind schon sehr gespannt auf den Film", sagte Lana Wurster. Weil man auf den Film so lange warten musste, sei die Spannung nun umso größer. Sie kenne bei weitem nicht alle Bond-Filme, freue sich aber darauf. Das Paar genoss es, nach der lange Lockdown-Zeit mal wieder ins Kino zu gehen.

Auch Uwe Lentz aus Rauenberg war gespannt auf den neuen Bond-Streifen, vor allem sei er neugierig wie und an welchen Stellen der Titelsong "No Time To Die"– also "Keine Zeit zum Sterben" – von der US-Sängerin Billie Eilish eingearbeitet wurde und was für eine Wirkung das Lied hat.

Pünktlich um 0.07 Uhr startete "Keine Zeit zum Sterben" zunächst mit einem Werbeblock. Mit Popcorn in der Hand verfolgten die Besucher gespannt den neuen Bond-Streifen, der zwei Stunden und 40 Minuten dauert.

Achtung, Spoiler-Alarm: Der Film dreht sich um eine Biowaffe, die in einem staatlichen Labor der Briten entwickelt wurde und in falsche Hände gerät. Weil die Infektionsgefahr sehr hoch ist und und Infizierte unmittelbar sterben, droht die Biowaffe die halbe Menschheit zu vernichten. Entwickelt wurde sie mittels Nanotechnologie.

Die Biowaffe gerät in die Hände des Bösewichts Safin (Rami Malek). Malek spielte zuvor die Hauptrolle der Musik-Ikone Freddy Mercury im Film "Bohemian Rhapsody". Der Bond-Streifen ist von der ersten bis zur letzten Sekunde actiongeladen – und zeigt einen Bond, der sich zum ersten Mal wirklich verliebt und Gefühle für eine Frau namens Madeleine (Léa Seydoux) entwickelt. Zudem wird es familiär. Weitere Darsteller waren Lashana Lynch (Captain Marvel) alias Naomi und Ralph Fiennes als "M".

Die Besucher fanden den Film spannend, mit überraschendem Ende. "Dass der Film so ausgeht, hat man nicht erwartet", sagte Leon Hein aus Mannheim, der mit Freunden aus Walldorf dort war.