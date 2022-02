Von Sophia Stoye

Walldorf. Dass das Walldorfer Tattoo­studio "Farbenschloss" heißt, ist gerade in diesen Tagen fast schon ironisch: Denn seit Anfang Januar dieses Jahres darf Studioinhaber Kai Längle nur noch in schwarz, weiß oder grau tätowieren – die Hoffnung auf Besserung hält sich in Grenzen. Grund dafür ist die sogenannte REACH-Verordnung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA. Diese verbietet bestimmte Chemikalien, die in den meisten bunten Tattoofarben enthalten sind – ab 2023 zudem die beiden Pigmente Blau und Grün.

Das Verbot wurde schon 2020 beschlossen, "doch der Stichtag kam dann trotzdem etwas überraschend", berichtet Kai Längle, der sich mehr Zeit gewünscht hätte, die Verordnung umzusetzen. "Ich musste das Studio sechs Monate lang coronabedingt geschlossen halten, da war mein geringstes Problem, welche Farbpigmente ich im nächsten Jahr verwenden darf." Zudem sei es schwierig gewesen, die neue Verordnung und die vielen Meldungen in den Sozialen Medien voneinander zu trennen.

Hintergrund > Die REACH-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die sich zum Ziel gesetzt hat, die menschliche Gesundheit und Umwelt vor den Risiken gewisser Chemikalien zu schützen. Seit 4. Januar 2022 sieht sie ein Verbot von Chemikalien vor, die sich in den meisten bunten Tattoofarben [+] Lesen Sie mehr > Die REACH-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die sich zum Ziel gesetzt hat, die menschliche Gesundheit und Umwelt vor den Risiken gewisser Chemikalien zu schützen. Seit 4. Januar 2022 sieht sie ein Verbot von Chemikalien vor, die sich in den meisten bunten Tattoofarben wiederfinden. Ab 2023 sollen auch die Grün- und Blau-Pigmente verboten werden. Da bisher kaum alternative Farben auf dem Markt sind, müssen die meisten Tätowierer aktuell ohne Farbe auskommen. Laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) sind in Tattoofarben "Tausende gefährliche Chemikalien" enthalten, die nun "zum Schutz der Menschen" der REACH-Verordnung unterliegen. Die Beschränkung betreffe zum Beispiel Chemikalien, die Krebs oder genetische Mutationen verursachten sowie fortpflanzungsgefährdende Chemikalien, Hautallergene und Reizstoffe, so ECHA. Durch das Verbot könnten der Agentur zufolge "schwerwiegendere Auswirkungen wie Krebs, Schädigung der DNA oder des Reproduktionssystems, die möglicherweise auf Chemikalien zurückzuführen sind, die in den Tinten verwendet werden," ebenfalls zurückgehen. "Das Ziel ist nicht, Tätowierungen zu verbieten, sondern Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen", versichert ECHA. Viele Tätowierer und der Bundesverband Tattoo haben bereits mehrfach Kritik an der Entscheidung geäußert (siehe Artikel links). Mehrere Petitionen gegen das Verbot scheiterten in der Vergangenheit. stoy

Mittlerweile habe sich die Situation in seinem Studio wieder normalisiert: "Schätzungsweise ab März/April kann ich wieder mit Farben tätowieren." Denn derzeit produzierten viele Hersteller alternative Farben, die den Vorgaben der REACH-Verordnung entsprechen. Diese Tattoofarben sind Längle zufolge aber mindestens doppelt so teuer wie die bisherigen. Kosten, die sich auch auf den Preis der Tattoos auswirken. Viel Kundschaft habe der Tätowierer durch das Verbot der Farben aber nicht verloren: Manche Kunden, die farbige Tattoos wollten, warteten auch ab, erklärt der Studioinhaber.

Dennoch seien viele Aufträge weggefallen, da Längle vor allem bunt tätowierte. "Aber mit der Aussicht darauf, dass es bald wieder Farbe gibt, ist es in Ordnung. Aber ich kann natürlich nur für mich sprechen", betont der Tätowierer. "Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass die Qualität und der Standard der Farben hoch gehalten wird", erklärt Längle weiter. Ihm liege die Gesundheit seiner Kundinnen und Kunden – und als selbst Tätowierter auch seine eigene – am Herzen.

Allerdings habe es bereits in der Vergangenheit die Tätowiermittelverordnung gegeben, die die Inhaltsstoffe der Farbpigmente regulierte. Diese galt allerdings nicht auf europäischer Ebene. "Die Farben, die wir hatten, hatten eine hohe Qualität." Deswegen halte er persönlich die neue Verordnung für übertrieben. Laut der Europäischen Chemikalienagentur sollen die Farben hingegen "gefährliche Stoffe enthalten, die Hautallergien und andere schwerwiegendere Auswirkungen auf die Gesundheit wie genetische Mutationen und Krebs verursachen".

Der Bundesverband Tattoo kritisierte, dass es sich dabei um Vermutungen und nicht Wissen handele: "Zu behaupten, man habe sich (soweit erkennbar) auf EU-Ebene auch nur im Ansatz mit den vielen wohl begründeten Einwänden von Fachwissenschaftlern auseinandergesetzt, wäre unwahr."

Längle befürchtet nun, dass manche Kundinnen und Kunden aufgrund der Preissteigerungen und Einschränkungen bei der Farbwahl zu nicht legalen Tätowierern gehen könnten, die ihre Farben aus dem EU-Ausland beziehen. "Dadurch haben nicht nur die Tattoostudios, die sich an die Verordnung halten, einen Nachteil", meint der Studioinhaber. "Es ist kontraproduktiv für den Gesundheitsschutz der Kunden, weil die Schädlichkeit dieser Farben nicht bekannt ist." Wenn diese nicht zertifizierten Farben dann zu Gesundheitsschäden führten, bringe das nicht nur die einzelnen Tätowierer, sondern gleich die gesamte Branche in Verruf.

Demnach hätten Transparenz und eine offene Kommunikation zur Umsetzung der Verordnungen auch dem Zweck der Verordnungen selbst gedient. "Tätowierer sind keine Verbrecher", so Längle, "man hätte uns als Vertreter eines Handwerks bei der Entscheidung mit ins Boot holen sollen".