Walldorf. Nicht nur mit Strom, Gas und Wasser versorgen die Stadtwerke Walldorf ihre Kundschaft, sondern sie bauen auch das Walldorfer Glasfasernetz für die moderne Telekommunikation aus.

Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber ist davon überzeugt, dass dazu neben hoher Geschwindigkeit auch unbedingt Datensicherheit gehört. Um auch diesem Auftrag "als guter Nachbar", so das Motto der Stadtwerke, gerecht zu werden, haben die Stadtwerke mit ihrem Tochterunternehmen DHV E-Net dieser Tage ihr eigenes Rechenzentrum in Walldorf eröffnet.

Die erste Kundin, die die neue Server-Halle einweihen durfte, war die Stadt Walldorf selbst. "Mit unserem Einzug in das neue Rechenzentrum unserer städtischen Tochter tragen wir unseren Verpflichtungen in Sachen Datenschutz und Sicherheit Rechnung", erklärte Bürgermeisterin Christiane Staab.

Da die bisher im Rathaus befindlichen Räume für die EDV und Informationstechnologie ohnehin erneuert und erweitert werden sollten, kam das Angebot der Stadtwerke, das "Server-Housing" im neuen Rechenzentrum zu nutzen, zur rechten Zeit. Es bedeutet, dass die Stadt hier Stellflächen, Strom und Klimatisierung für ihre Server gemietet hat und die Stadtwerke die Infrastruktur inklusive Anschluss an das Glasfasernetz stellen. Über eine direkte Glasfaserleitung sind die Kunden, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, mit ihren Servern verbunden.

Wie Matthias Gruber erklärt, ist diese Verbindung nicht nur schnell, sondern sie benötigt auch kein Internet im Sinne von potenziell öffentlich zugänglichen Rechnernetzwerken. "Es ist, als stünden die Server im eigenen Haus", so Gruber. Ein großer Vorteil in Sachen Sicherheit, denn, so Gruber weiter, wer nicht online sendet, bietet Hackern viel weniger Möglichkeiten, "die Kommunikation anzuzapfen".

"Das ist eine gute Nachricht für uns und auch für alle unsere Bürger", meinte Bürgermeisterin Christiane Staab, der es ein äußerst wichtiges Anliegen ist, dass die städtischen Daten, nicht "irgendwo im Nirgendwo" liegen.