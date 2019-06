Walldorf. (RNZ) Wie die Stadt mitteilt, ist die Ringstraße wieder halbseitig gesperrt, während die Johann-Jakob-Astor-Straße für den Verkehr geöffnet wurde. Nach Ende der Bauarbeiten an der "Drehscheibe" ist die Ringstraße zwischen Nußlocher und Johann-Jakob-Astor-Straße, die als Umleitungsstrecke kurzfristig in beide Richtungen befahrbar war, wieder halbseitig gesperrt.

Die Einbahnstraße in diesem Abschnitt in südlicher Richtung gilt noch bis 31. August. Die Johann-Jakob-Astor-Straße, die bisher wegen der Bauarbeiten bis zum Sambugaweg gesperrt war, ist wieder geöffnet und kann in beiden Richtungen befahren werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert.