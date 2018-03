Walldorf. (rö) Von 6. bis 10. März findet in Walldorf die "Kinder- und Jugendkulturwoche 2018" in der bewährten Kooperation von Jump und Stadtbücherei statt. In der Bücherei beginnt das Programm am Mittwoch, 7. März, 9 und 11 Uhr, mit dem "magischen Baumhaus" und Schauspieler Stephan Bach, beide Termine sind bereits ausgebucht. Für die Nachmittagsveranstaltung "Das magische Spukschloss" um 16 Uhr, ebenfalls mit Bach, gibt es für Besucher ab sieben Jahren noch Karten. "Dr. Brumms tollkühnes Abenteuer" mit der Wolfsburger Figurentheater Compagnie folgt am Freitag, 9. März, 9 und 10.30 Uhr. Für den 9-Uhr-Termin können sich noch Gruppen (ab vier Jahren) anmelden.

Am Freitag, 9. März, 16 Uhr, lädt die Bücherei bei freiem Eintritt zum "Bärenfest" ein. Die gesamte "Kinder- und Jugendkulturwoche" wird von der Ausstellung "Berühmte und beliebte Bären" in der Bücherei begleitet (zu sehen bis 17. März). Und am Samstag, 10. März, 15 Uhr, geht es für Zuhörer ab fünf Jahren mit dem Liedermacher Hartmut Höfele "In 80 Tönen um die Welt".

Ein Highlight für Schüler organisiert das Jump in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Waldschule am Freitag, 9. März, 10 Uhr: Dann führt das Kinder- und Jugendtheater Speyer in der Aula der Waldschule "Tschick" nach dem Roman von Wolfgang Herndorf für Schüler ab Klasse 6 auf. Bereits am Dienstag, 6. März, 9 und 11 Uhr, ist dieselbe Theatergruppe mit "Das Geheimnis der Maultasche" im Jump für Kinder aus den 3. und 4. Klassen zu Gast. Für den 9-Uhr-Termin kann sich noch eine Schulklasse anmelden. Schauspielerin und Autorin Sylvia Schöpf bietet am Donnerstag, 8. März, 9 und 11 Uhr, im Jump mit "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind" ein interaktives Grusel-, Geister- und Gänsehautstück. 3. und 4. Klassen können sich noch zu beiden Terminen anmelden.

FiInfo: Anmeldung in der Stadtbücherei, Telefon 0 62 27/35 26 00, E-Mail stadtbuecherei@walldorf.de, sowie im Jump, Telefon 0 62 27/35 25 03, E-Mail jeanette.zeiher@jump-walldorf.de.