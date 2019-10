Walldorf/Karlsruhe. (rnz) Am vergangenen Samstag wurde unter großer Anteilnahme Rolf Hellinger auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe beigesetzt. Hellinger, ehemaliger Sonderschulrektor, hatte sich in Walldorf mit seinem Engagement für das Forum ’84 und den Theaterkeller einen Namen gemacht. Zuletzt hatte er Krimi-Leseabende unter dem Motto "Verbrechen lohnt sich ... nicht?" in Szene gesetzt. Er ist am 18. Oktober im Alter von 73 Jahren verstorben.

Rolf Hellinger war über 40 Jahre lang Mitglied des Walldorfer Forums ’84 und der treibende Motor, der "spiritus rector" der künstlerischen und organisatorischen Aktivitäten im Kellertheater. In zahlreichen Funktionen - Gründer, Schauspieler, Regisseur, Vorsitzender, Techniker, Requisiteur - hat er die umfangreichen Theateraufgaben "mit Herzblut erledigt", wie es der langjährige Weggefährte Gustl Riemensperger in seiner Trauerrede formulierte. Nach seinen Worten hat sich Hellinger immer über ein hoch qualifiziertes Bühnengeschehen Gedanken gemacht, dabei seien vorzügliche Produktionen entstanden.

Hellinger sei ein geborener Regisseur mit multiplen Fähigkeiten im sprachlichen und musikalischen Bereich gewesen, der feinste emotionale Regungen bei den Akteuren auf der Bühne sichtbar und hörbar machen konnte. Ihm verdanke eine Reihe namhafter Sänger und Schauspieler die Grundlagen für ihr professionelles Wirken. Das Amateurtheater habe er mit großem Können und mit Menschlichkeit erfolgreich geleitet, seinem Einsatz sei es zu verdanken, dass es einen so ausgezeichneten Ruf erworben hat.

Rund 200 Personen besuchten die Trauerfeier in der großen Kapelle des Karlsruher Hauptfriedhofs, darunter neben Verwandten, Freunden und Bekannten auch viele Vertreter der Bereiche, in denen Rolf Hellinger aktiv gewesen ist, der Vereine, Chöre und Musikgruppen, sowie zahlreiche Kollegen aus seiner Zeit als Sonderschullehrer in Karlsruhe, Sonderschulrektor an der Hardtwaldschule Neureut sowie als Ausbilder am Seminar für Sonderschullehrer. Ein weiterer Nachruf kam vom Staatlichen Schulamt. Gesanglich umrahmt wurde die Trauerfeier vom live gesungenen Lied "My Way" und dem von einem Chor beigesteuerten "Irischen Segen".