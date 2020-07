Walldorf. (agdo) Wer einen Gutschein haben möchte, sollte sich beeilen, denn sie gehen weg wie warme Semmeln: "Wir haben in den ersten zweieinhalb Stunden 350 Gutscheine verkauft", sagte Manfred Gspandl von der Walldorfer Stadtkasse am Mittwoch im Rathaus. Die Stadt hat zur Unterstützung der Walldorfer Gastronomiebetriebe in der Coronakrise eine Aktion gestartet: Wer 20 Euro bezahlt, erhält einen Gutschein im Wert von 30 Euro, der in allen gastronomischen Betrieben in der Astorstadt eingelöst werden kann.

Der Andrang am ersten Verkaufstag war enorm, bereits vor Öffnung des Rathauses hatte sich am Morgen eine lange Schlange gebildet, man wartete geduldig – in gebührenden Mindestabstand selbstverständlich – bis sich die Pforten öffneten. Jeder, der in den ersten zweieinhalb Stunden kam, holte sich die maximale Zahl an drei Gutscheinen, die pro Haushalt möglich ist. Insgesamt wurden 2000 Gutscheine für die Aktion ausgestellt. Erwerben kann die Gutscheine jeder, nicht nur Walldorfer Bürger, ausgegeben werden sie in der Stadtkasse im Rathaus.

"Den Gutschein bekommt mein Sohn als Geschenk", sagte eine Frau, die sich freute, ihm damit eine Freude bereiten zu können. Ein anderer Käufer fand die Aktion eine tolle Sache, man unterstütze die Gastronomie und spare selbst Geld dabei. "Wir wollen doch alle, dass in Walldorf die Vielfalt der Gastronomie erhalten bleibt und unterstützen die Aktion gerne", sagte eine junge Frau – außerdem sei es ein gutes Geschäft, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Die Differenz zwischen Gutschein und Wert trägt die Stadt Walldorf.

Auf die Beine gestellt hat die Aktion die Wirtschaftsförderung der Stadt, auf Antrag der örtlichen FDP-Fraktion, der Gemeinderat hatte dafür vorige Woche grünes Licht gegeben.

"Wir müssen in schwierigen Zeiten füreinander da sein und sie zusammen durchstehen", sagte Otto Steinmann, der Erste Beigeordnete der Stadt. Auf www.walldorf.de ist eine Liste der gastronomischen Betriebe aufgeführt. Die Stadt bittet darum, die Gutscheine bis Ende des Jahres einzulösen, damit die Gastronomie auch zeitnah davon profitiert.