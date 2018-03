Wiesloch. (hds) Am Sonntag, 15. April, fällt um 10 Uhr in der Parkstraße der Startschuss für den 27. Stadtlauf der TSG Wiesloch. Auf dem Programm stehen zum einen der Wettbewerb über die klassische Strecke von zehn Kilometern, zum anderen die sich anschließenden Bambini- und Schülerläufe, bei denen sich die Kleinen auf der Tartanbahn im Stadion beweisen können.

Die Strecke hat sich seit Jahren bewährt: Nach dem Startschuss geht es über die Gerbersruhstraße wieder zurück in die Parkstraße und zweimal über den Radweg in Richtung Nußloch, den Sportpark und die Waldstraße und schließlich zum Ziel ins Stadion. "Unser Stadtlauf hat sich bestens etabliert", freute sich der TSG-Vorsitzende Manfred Walter bei der Vorstellung des Programms in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors, der Firma Rutz. Organisator Engelbert Franz ergänzte, das Teilnehmerfeld sei in den zurückliegenden Jahren konstant geblieben, ganz im Gegensatz zu Laufveranstaltungen in anderen Städten. Man habe sich bei etwa 800 Personen eingependelt. Für die Bambini-Läufe rechnet man mit rund 400 Kindern.

Allerdings hat es in diesem Jahr hinsichtlich der Terminfindung ein kleines Problem gegeben. "Eigentlich wollten wir einen Teil der Strecke durch die Innenstadt führen und hatten uns bereits Gedanken über den dortigen Verlauf gemacht", berichtete Franz. Die Verantwortlichen des Heidelberger Halbmarathons machten den Wieslochern dann allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung, verlegten sie doch ihren ursprünglichen Termin vom 29. auf den 22. April. "Und damit wurden unsere Planungen über den Haufen geworfen", bedauerte Franz, denn just den 22. April hatten sich die TSGler als Termin für den eigenen Stadtlauf auserkoren.

Es musste auf den 15. April ausgewichen werden - und an diesem Tag geht nichts in der Wieslocher Innenstadt, zumindest läuferisch, denn dann stehen der Frühlingsmarkt und der verkaufsoffene Sonntag an, da ist kein Platz für ein großes Läuferfeld. "Aber sicher klappt es im nächsten Jahr, denn unsere Vorbereitungen waren ja längst abgeschlossen", versprach Franz.

Zu den Anmelderegularien: Eintragungen in die Starterliste sind bereits möglich. Dies kann entweder beim Marathonshop in der Wieslocher Badgasse 22 geschehen oder in der TSG-Geschäftsstelle in der Parkstraße 5/1 in Wiesloch (schriftliche Anmeldungen bis 11. April). Nachmeldungen sind am Starttag noch ab 8 Uhr an der Stadionhalle möglich (bis eine Stunde vor dem Start). Umkleidemöglichkeiten für die Teilnehmer gibt es in und vor der Stadionhalle.

Info: www.tsg-wiesloch.de