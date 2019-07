Walldorf. (HCE) Mit dem Einzug der 172 Entlassschüler in die Astoria-Halle begann die Verabschiedungsfeier der Theodor-Heuss-Realschule. Rektor Jens Albrecht begrüßte die Gäste. Der Jahrgang hat eine Durchschnittsnote von 2,4 erreicht. Mit dem Mandela-Zitat "Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern" bescheinigte der Rektor den Schülern: "Ihr habt nun einen Waffenschein, ihr habt die Waffe für ein erfolgreiches Leben, denn Bildung ist mehr als nur Wissen."

Das weltweite Wissen verdopple sich alle zwei Jahre, "dann müsst ihr in der Lage sein, euch in der Welt zurechtzufinden. Ihr werdet euren Beruf drei- bis viermal wechseln, ihr müsst in der Lage sein, lebenslang zu lernen." Sein Appell: Nutzt eure Waffen dazu, alles kritisch zu hinterfragen." Die Chancen auf einen guten Beruf stünden besser als in der Vergangenheit, doch "trefft die richtige Entscheidung für euren Beruf". An sein Kollegium gerichtet dankte Albrecht für die Fairness der Prüfungen sowie die Begleitung der Schüler während ihrer Zeit an der Theodor-Heuss-Realschule.

Im Namen der Stadt gratulierte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann zur Mittleren Reife. Er wollte den Entlassschülern keine Ratschläge auf den Lebensweg geben, denn dazu seien sie "selbst in der Lage". Steinmann freute sich, "wenn sich alle in Walldorf wohlgefühlt haben", auch wenn sie vielleicht unter den Um- und Neubauarbeiten auf dem Schulgelände gelitten hätten. Jetzt sei es Zeit, zu feiern und den Abschluss der Schule zu genießen, "dazu wünsche ich allen Spaß und Freude". Für die Gemeinde St. Leon-Rot überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin Anneliese Runde die Glückwünsche zur bestandenen Abschlussprüfung. Sie teilte mit den Schülern und deren Familien die Freude darüber, diese wichtige Stufe im Leben genommen zu haben. "Meine herzliche Gratulation zu eurem Erfolg."

Hintergrund Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 haben sich Schüler für einen Preis, mit 1,6 bis 2,0 für ein Lob qualifiziert. In der Klasse 10a erhielten ein Lob Maximilian Kienzle, Niklas Schmitz, Lucas Petitjean und Rojda Orhan. Einen Preis erhielten in Klasse 10b die Jahrgangsbeste Tara Krüger mit 1,0 sowie Florentine-Noelle Rumposch und Linda Mayer, ein Lob ging an Beyza-Nur Akkaya, Maxine [+] Lesen Sie mehr Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 haben sich Schüler für einen Preis, mit 1,6 bis 2,0 für ein Lob qualifiziert. In der Klasse 10a erhielten ein Lob Maximilian Kienzle, Niklas Schmitz, Lucas Petitjean und Rojda Orhan. Einen Preis erhielten in Klasse 10b die Jahrgangsbeste Tara Krüger mit 1,0 sowie Florentine-Noelle Rumposch und Linda Mayer, ein Lob ging an Beyza-Nur Akkaya, Maxine Bockelmann, Selina Hack, Nina Wink, Liane Haffner, Alexander Osman und Luis Schaedla. In Klasse 10c erhielt Leonie Doural Litzel einen Preis, ein Lob erhielten Feliz Renee Hirn, Paulina Michalsky, Marvin Munk, Giulia Piperno und Lara Michenfelder. In Klasse 10d bekam Celine Doural Litzel einen Preis, ein Lob erhielten Jonas Grimm, Maureen Hecker und Lina Saladin. In Klasse 10e erhielt Jeremias Essert einen Preis, ein Lob ging an Klarissa Köditz, Dominik Ittensohn, David Fink, Fabienne Seidler und Selina Stern. In Klasse 10f erhielten Joeline Hofmann, Lisa Augustin und Lucy Tredwell einen Preis, ein Lob ging an David Linke, Maya Heyne, Anna-Amira El Idrissi-Lamghari, Nico Reichert, Leon Schöppe und Viviane Yupatov. In Klasse 10g gingen Preise an Emre Aslan, Maik Götzmann, Reim Nujmeh und Elias Schleweis, ein Lob erhielten Sara Schrempp und Katerina Tsonkinska. Für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern wurden folgende Schüler ausgezeichnet: Mathematik: Celine Doural Litzel; Deutsch: Florentine-Noelle Rumposch; Englisch: Niklas Schmitz (von der Englisch-Fachschaft) und sowie Emre Aslan (vom Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis Walldorf); Technik: Maximilian Kienzle; Französisch: Elias Schleweis; Naturwissenschaften: Jeremias Essert; Geschichte: Dominik Ittensohn und Maximilian Kienzle; Musik: Tim Hunger; Bildende Kunst: Maya Heyne; Sport: Clara Nordmann, Pia Römer, Jan Förderer und Marcel Kind.

[-] Weniger anzeigen

Die dritte Gratulation kam von Norbert Hirt, dem stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden. Wenn man die Realschulprüfungen in einem Comic darstellen würde, "dann würde über manchem von euch die Sprechblase stehen: ’Großer Seufzer’." Ebenso aber auch über so manchem Elternteil. "Ihr habt einen Schulabschluss geschafft - und auch eure Eltern haben viel geschafft." Auf vielfältige Weise hätten sie ihre Kinder unterstützt - und "werden weiter für euch da sein: Sie werden an euch glauben, damit auch ihr an euch glaubt. Das hat euch durch die Realschuljahre getragen und wird euch weiterhin tragen, wo immer euch das Leben auch hinführt."

Durchs umfassende und vielseitige Programm mit Gesang, Tanz und Musik der Schüler führten Maxine Bockelmann und Elias Grunwald. Wichtigster "Tagesordnungspunkt" war natürlich die Ausgabe der Zeugnisse und die Ehrung der Preis- und Lob-Empfänger (siehe Kasten). Die Abschlussrede der Schüler trugen im Wechsel Reim Nujmeh (10g) und Maximilian Kienzle (10a) vor. Beide freuten sich über die Anwesenheit ihres früheren Rektors Helmut Hibschenberger, "der uns fünf Jahre lang begleitet hat", und dankten Nachfolger Jens Albrecht, "der uns erfolgreich durch die Prüfung geführt hat". Sie dankten auch Kathrin Schönberger, "die seit der fünften Klasse für uns da war", und allen anderen, "die ihren Dienst tun, damit der Schulalltag rund läuft".

Weiter sagten die beiden Schüler: "Es waren nicht nur gute Ereignisse auf unseren Wegen, sondern auch Hindernisse und Hürden, die wir ohne die Hilfe unserer Lehrer nie geschafft hätten. Im Namen aller Schüler bedanken wir uns bei allen Lehrern für deren Engagement und Hartnäckigkeit." Und an die Eltern gerichtet hieß es: "Ihr habt uns nicht nur die Möglichkeit gegeben, zu wachsen und zu lernen, ihr habt uns auch ermutigt und vertraut und uns so manche Standpauke gehalten. Und dafür verdient auch ihr ein riesiges Dankeschön."