Dielheim. (rö) "Wir haben ein gutes Programm, das Spaß und Spiel garantiert, aber auch Kulturelles und Interkulturelles", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner zum Start der Veranstaltungsreihe "Dielheimer Herbst", die bereits zum dritten Mal über die Bühne geht. Zum Auftakt fanden sich im Innenhof des Rathaus-Nebengebäudes, der eine gemütliche Atmosphäre garantiert, zahlreiche Organisatoren, Helfer, Künstler und Gemeinderäte ein.

Die weiteren Veranstaltungen des "Dielheimer Herbsts" in der Übersicht: Donnerstag, 12. September, 19 bis 22 Uhr, Konzert mit dem "Annalisse Walker Trio" im Mühlengasthof Zum Weißen Rössel (mit Eintritt). Freitag, 13. September, 18 bis 21 Uhr, "American Barbecue" mit Musik der Band "The Spikes" in Freudensprungs Kaffeestadl (mit Eintritt). Samstag, 14. September, 17 bis 22 Uhr, "Türkischer Abend" mit Musiker Barboros Koc, "Dielema Kebaphaus". Sonntag 15. September, 15 bis 17 Uhr, "Rock for Kids" in der Kulturhalle Horrenberg. Dienstag, 17. September, 19 bis 21 Uhr, Konzert mit Andy King, Volksbank-Filiale Dielheim (mit Eintritt). Donnerstag, 19. September, 19 bis 22 Uhr, "Olli Roth präsentiert ..." im katholischen Pfarrsaal St. Cyriak. Samstag, 21. September, 8 bis 14 Uhr, Flohmarkt auf dem Gelände des Horrenberger Norma-Markts. Sonntag, 22. September, 11 bis 14 Uhr, Konzert mit "Stefan Zirkel und So!" im Theater im Bahnhof (mit Eintritt); 15 bis 19 Uhr, "Interkultureller Sonntag" im Pfarrgarten St. Cyriak. Donnerstag, 26. September, 19 bis 22 Uhr, Konzert mit Matthias Wegner und Ursula Seither ("Radio Sodele"), Dietrich-Bonhoeffer-Haus (mit Eintritt). Info: Karten-Vorverkaufsstelle ist das Bürgerbüro im Rathaus Dielheim, Telefon 06222/78136. Nähere Informationen gibt es auch hier

Ihnen galt der besondere Dank des Bürgermeisters, den Andy Widder, fürs Programm verantwortlich, nur unterstreichen konnte: Über 100 Menschen seien am Zustandekommen der Veranstaltungen beteiligt, "ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die etwas dazu beitragen". Widder betonte: "Das zeigt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind."

Insgesamt 14 Veranstaltungen, darunter neun mit freiem Eintritt, stehen bis Donnerstag, 26. September, in Dielheim, Balzfeld und Horrenberg an, vier haben bereits am Start-Wochenende stattgefunden. Der Bürgermeister freute sich über eine Mischung aus Bewährtem wie dem US-Car-Treffen "Balzfeld Classics" am Sonntag und Neuem. Zu Letzterem zählen beispielsweise "Rock for Kids" mit Jörg Schreiner am Sonntag, 15. September, 15 bis 17 Uhr, in der Kulturhalle Horrenberg oder der Auftritt von Matthias Wegner und "Radio Sodele" am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Dielheim.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Organisator Andy Widder. Foto: Helmut Pfeifer

"Wir haben schöne neue Veranstaltungen", stellte Andy Widder fest, der nach eigenen Worten immer auf die richtige Mischung aus Altem und Neuem bedacht ist. Herausgekommen ist ein bunter Reigen vom Rockkonzert bis hin zum Flohmarkt.

"Letztes Jahr war es bei vielen Veranstaltungen sehr voll, das Ziel ist, dass wir dieses Mal genauso guten Besuch haben", sagte Widder. Insgesamt sei die Resonanz so gut, dass man überhaupt nicht darüber diskutieren müsse, ob die Reihe auch im kommenden Jahr fortgesetzt werde, habe sich der "Dielheimer Herbst" bereits fest im Veranstaltungskalender etabliert.

Für gute Unterhaltung am Auftaktabend sorgten Oliver Kuka (Gitarre), Lehrer an der Musikschule Horrenberg-Dielheim, und seine Frau Tina (Gesang) - und damit die Hälfte der Band "Out of the Box" - mit hörenswert dargebotenen Songs wie "Sittin‘ on the Dock of the Bay" oder "These Boots are made for Walking" sowie Zauberer Rainer Schwindl aus Stettfeld, der mit Tricks aus seinem Programm "Alles Schwindel oder was?" direkt unter den kritischen Augen des Publikums immer wieder für Staunen sorgte.