Welche Entwicklungspotenziale die Planer in Wieslochs Innenstadt sehen, geht aus der im Gemeinderat vorgestellten Präsentation ebenso hervor wie die Entwicklungspotenziale für Wohnbauflächen am Siedlungsrand. Animation/Plan: Büro Weeber und Partner/Stadt Wiesloch

Welche Entwicklungspotenziale die Planer in Wieslochs Innenstadt sehen, geht aus der im Gemeinderat vorgestellten Präsentation ebenso hervor wie die Entwicklungspotenziale für Wohnbauflächen am Siedlungsrand. Animation/Plan: Büro Weeber und Partner/Stadt Wiesloch

Wiesloch. (hds) Den Blick "aus der Adlerperspektive" auf die Entwicklung der Stadt, unterteilt nach verschiedenen Themenfeldern, hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann beim Startschuss zum "Stadtentwicklungskonzept 30+" (INSEK) vor zwei Jahren angekündigt, jetzt wurde im Gemeinderat eine vorläufige Bestandsanalyse vom beauftragten Institut für Stadtentwicklung Weeber + Partner vorgestellt. In insgesamt fünf Bereichen hatte es in den zurückliegenden Monaten Untersuchungen gegeben, es wurden Leitziele erarbeitet und erste Ansätze für eine Umsetzung präsentiert. Der Blick richtete sich auf Wohnen und Wohnumfeld/Umwelt, auf die Themen Gewerbe und Mobilität sowie auf Bildung und Soziales. Tourismus und Stadtmarketing flossen ebenfalls in die Untersuchungen mit ein. "Wir haben dabei die Ergebnisse der Bürgerworkshops, die Anregungen von zwei Klausurtagungen des Gemeinderats und eigene Untersuchungen mit einfließen lassen", berichteten Maik Bußkamp und Philip Klein von Weeber+Partner.

2017 war eine Bürgerbefragung durchgeführt worden, auch Bürgerworkshops in der Kernstadt und in den Stadtteilen brachten zahlreiche Anregungen. "Wir selbst haben in der Stadt noch zahlreiche Baulücken festmachen können, die sich auf insgesamt zwölf Hektar belaufen", informierte Klein. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Möglichkeit der Nachverdichtung, so könnten beispielsweise große Grundstücke parzelliert oder auch in "zweiter Reihe" bebaut werden. "Wir haben auch weitere Potenziale ausgemacht", ergänzte Bußkamp und nannte unter anderem den Bereich rund um den städtischen Bauhof sowie Flächen in Baiertal und Frauenweiler. Man habe da einen "Pool" von insgesamt rund 40 Hektar ausmachen können. "Allerdings muss bei künftigen Vorhaben ein wichtiges Augenmerk auf die Baukultur gerichtet sein", so die Planer.

Ein wichtiger Punkt ist die Nahversorgung. Bußkamp und Klein zufolge muss es darum gehen, ein Bündel zu schnüren. "Wir denken dabei an eine mobile Einkaufsmöglichkeit vor Ort." Vor allem dort, wo sich der Einzelhandel immer mehr zurückziehe. Auch die Unterstützung beim Einkaufen für ältere Menschen müsse künftig eine wichtige Rolle spielen.

Beim Komplex "Mobilität" sehen die Planer eine Reihe von Maßnahmen, die unter einen Hut zu bringen seien. Bessere Radwegeverbindungen, Ausbau des Car-Sharing-Netzes, dies immer unter dem Aspekt der Umwelt. "Wir denken dabei auch an eine veränderte Verkehrsführung, um so die Innenstadt für die Kunden attraktiver zu machen", führte Klein aus und nannte unter anderem die Möglichkeit, die Verlängerung der Hauptstraße bis zum Kreisel an der Stadtgalerie "verkehrsärmer" zu gestalten und den Verkehr durch die "Tuchbleiche" zu lenken. Den Dauerbrenner "Umgehungsstraße für Altwiesloch" müsse man weiterhin, zumindest langfristig, auf dem Schirm haben.

Mehr Zentren in den Stadtteilen, um so das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen zu stärken und lokale Anlaufpunkte zu haben, sind weitere Anregungen für das Segment "Bildung und Soziales". Man denke dabei an die Einrichtung eines Bildungszentrums in Frauenweiler als eine Art neue Mitte, das Bürgerhaus in Altwiesloch könnte stärker eingebunden werden und auch das Projekt "Hohenhardter 7" in Schatthausen biete Möglichkeiten, dort noch mehr Aktivitäten stattfinden zu lassen. "Vielleicht wäre sogar ein Genossenschaftsladen dort denkbar", regten Bußkamp und Klein an.

Mit Quartierfesten kann aus Sicht der Planer die Historie der Stadt besser dargestellt werden, zudem regte man an, den Leimbach und seine unmittelbare Umgebung so zu gestalten, dass dort Anlaufpunkte für Treffen oder kleinere Feste entstehen könnten.

In der sich anschließenden Diskussion lobte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Huth die "gute Arbeit" des Instituts. "Wir brauchen dies als Steuerungsinstrument", sagte sie. Man habe nun Potenziale für die zukünftige Entwicklung aufgezeigt bekommen. Eine nochmalige Bürgerinformation, von der SPD vorgeschlagen, wurde von der Mehrheit des Gemeinderates jedoch abschlägig beschieden. Wie OB Elkemann dazu ausführte, will man am 22. Mai den endgültigen Beschluss über INSEK fassen. Würde man jetzt noch eine zusätzliche Bürgerversammlung anberaumen, könnte man erst nach der Kommunalwahl eine Entscheidung treffen, dann jedoch mit einem neu zusammengesetzten Gemeinderat. "Es erscheint mir sinnvoll, von den Gemeinderatsmitgliedern, die den Prozess bis jetzt begleitet haben, auch die entsprechende Entscheidung einzufordern", betonte Elkemann.

Positiv äußerten sich zu Bestandsaufnahme Tina Wagner, die Fraktionsvorsitzende der CDU, und auch Stefan Seewöster (WGF/AWL). Beide meinten, es seien viele Vorschläge mit eingeflossen und man sehe in dem Projekt eine große Chance für die künftige Entwicklung der Stadt. Es habe jetzt "nichts Überraschendes" gegeben, aber zumindest habe man jetzt einen Handlungsleitfaden, so Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler). Als "Gewinn" bezeichnete Bernd Lang (FDP) den vorgelegten Bericht, er vermisse allerdings konkrete Vorschläge und Visionen. "Was fehlt, ist insbesondere der Aspekt der Finanzierung, auch müssen wir prüfen, ob im Rathaus die personellen Ressourcen hinsichtlich der Umsetzung vorhanden sind", kritisierte Lang.

Katharina Ebbecke (Grüne) sprach von "viel Lärm um nichts". Man sei von Anfang an gegen die Vorgehensweise zu einem Stadtentwicklungskonzept gewesen. Da seien nun 150.000 Euro ausgegeben worden, für Wiesloch sei aber kaum Neues dabei herausgekommen. "Das Konzept ist aus unserer Sicht auf fast jede Stadt übertragbar und uns fehlen echte Visionen, vor allem neue Ideen für eine umweltfreundliche Mobilität", so Ebbecke.

Über das weitere Vorgehen in Sachen Stadtentwicklung wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Mai beraten und beschließen.