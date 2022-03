St. Leon-Rot. (RNZ) Ab Montag, 11. April, wird eine Vollsperrung der Roter Straße in St. Leon-Rot, im Bereich der Autobahn A5, erforderlich. Gleichzeitig wird die bisher gesperrte Kronauer Straße für den Verkehr freigegeben. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Im Zuge der grundhaften Sanierung der A5, die im Sommer letzten Jahres weitgehend fertiggestellt war, soll auch die Roter Straße, die Landesstraße L 546 erneuert werden. Die L 546 wird also vom 11. April bis voraussichtlich Mittwoch, 11. Mai, voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Kronauer Straße in einer Einbahnregelung. Kommend von Rot wird der Verkehr ab dem Kreisverkehr nahe Harres und Rathaus über die Straße "An der Autobahn" und die Kronauer Straße nach St. Leon geführt. Kommend von St. Leon fährt man dann über Mönchbergstraße, Kronauer Straße und "An der Autobahn" nach Rot.

Davon sind zudem folgende Buslinien betroffen: 705, 719 und 720. Der Busverkehr wird ebenfalls in diesem Zeitraum umgeleitet. Die Haltestelle "Roter Straße" in St. Leon wird nicht bedient, als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle "Kirche". Diese Haltestelle jedoch wird nur in Fahrtrichtung St. Leon bedient, wer in Richtung Rot will, findet eine Ersatzhaltestelle in der Kirrlacher Straße.