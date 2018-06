St. Leon-Rot. (seb) Den Beschluss vom Januar zum Kauf von Pfarrhaus St. Leon und angrenzendem Garten hat der Gemeinderat jetzt bekräftigt. Eine für viele auch im Rat zu massiv wirkende Bebauung mit einem Wohnprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung, die der Inklusionsverein Smile auf dem Gartengrundstück geplant hatte, ist aber vom Tisch: Angesichts der Einwände nicht nur von Bürgern, sondern Bedenken der Behörden wegen zu großer baulicher Verdichtung, entschied Smile laut der Vorsitzenden Ulrike Freiseis, ein anderes Grundstück mit mindestens 2000 Quadratmetern zu suchen, und bat hierbei um die Hilfe der Gemeinde.

Eingangs hatte Bürgermeister Dr. Alexander Eger auf zuvor schon geäußerte Kritik reagiert, warum der Ratsbeschluss - der im Übrigen denkbar knapp mit elf zu zehn Stimmen fiel - nicht sofort umgesetzt worden war. Er zog den Vergleich zur Kramer-Mühle, deren Grundstück auch bebaut werden sollte, was aber ein Bürgerentscheid verhindert hatte: "Es ist mir schwer gefallen, am Smile-Wohnprojekt festzuhalten nach den kritischen Stimmen zur Innenverdichtung und zur Bebauung von Grundstücken mit historischer Bedeutung."

Für 839.000 Euro wird die Gemeinde nun also Pfarrhaus mit Grundstück erwerben. Noch offen ist, wie viel die Sanierung des Gebäudes, das mitsamt Grundstücksmauer denkmalgeschützt ist, kosten wird. Später sollen der kirchlichen Sozialstation Räume vermietet und eine von Tagesmüttern betreute Krippe im Pfarrhaus eingerichtet werden. Durch die Entscheidung, das Smile-Wohnprojekt anderswo zu realisieren, ist eine Bebauung des Pfarrgartens nicht grundsätzlich ausgeschlossen, einige Stimmen wurden aus dem Rat laut, längerfristig beispielsweise an den Bedarf an betreuten Seniorenwohnungen zu denken.

Freie Wähler, CDU, Junge Liste und FDP waren dagegen, der Kirche "Baulandpreise zu zahlen", wenn 90 Prozent des Areals nicht bebaubar seien. Bürgermeister Eger argumentierte dagegen, dass 240 Euro pro Quadratmeter nicht vergleichbar mit sonst im Ort üblichen Preisen seien. Michael Herling (FDP) nannte das sogar ein "Schnäppchen". Eger zeigte sich aber bereit, mit der Kirche neu zu verhandeln, und warnte davor, vom Kauf komplett Abstand zu nehmen - wie Manuel Thome (Junge Liste) bei nicht erfolgreichen Neuverhandlungen und Adolf Geider (Freie Wähler) generell gefordert hatte. Geider sah überhaupt keinen Grund, Pfarrhaus und -garten zu kaufen, er verwies auf Befürchtungen der Bürger, man "nehme ihnen den Garten weg". Der Bürgermeister wiederum sagte, dann komme womöglich ein Privatinvestor, mit dessen Bauprojekt "wir sicher auch nicht glücklich werden" können. Lieber sollte die Gemeinde die Kontrolle über Bewahrung und behutsame Entwicklung dieses städtebaulich wichtigen Ensembles im Interesse der Bürger haben. Bei elf zu elf Stimmen wurde abgelehnt, auf eine Preissenkung hinzusteuern. Damit bleibt es beim ursprünglichen Beschluss für den Kauf.

Anneliese Runde (Freie Wähler) hob die Wichtigkeit der Unterstützung für Smile hervor. Eine Freifläche im Garten für Veranstaltungen sei wünschenswert, eine spätere - freilich dezentere - Bebauung durchaus noch möglich. Das sah auch Michael Herling so, der sich erleichtert zeigte, dass der Wohnblock mit Tiefgarage dort verworfen wurde. Achim Schell (Union) erklärte, man habe gegen das Bauvorhaben immer Bedenken gehabt. Ansonsten gelte der Januar-Beschluss. Auch Ferdinand Speckert (CDU) zeigte sich froh, dass der Pfarrgarten nicht so massiv bebaut wird, eine Lösung fürs Smile-Projekt aber in Sicht sei. Manuel Thome ergänzte, dass man das Areal hinterm Harres hierfür stets auch im Blick gehabt habe. Prof Wolfgang Werner (SPD) hob ebenfalls hervor, dass der Januar-Beschluss längst hätte umgesetzt werden sollen - einen Zusammenhang zur Kramer-Mühle wollte er nicht erkennen. Für eine kleinteilige Bebauung im Garten zeigte er sich offen. Dem pflichtete Norbert Knopf (Grüne) bei, der auch noch mal die Chancen des Gesamtkonzepts mit Smile-Wohnprojekt (neben Sozialstation und Kinderbetreuung) hervorhob, schließlich sei der Bedarf da.

Der Beistand für Smile war im Rat unumstritten, einhellig wurde die Verwaltung ermächtigt, eine Lösung zu finden. Kurz vor der Sitzung hatte sich die Gemeindeverwaltung mit Smile zusammengesetzt und zwei Alternativflächen für den Wohnblock mit 15 bis 20 Wohnungen gefunden, wie der Bürgermeister erklärte. Eine ist im Bereich "Hinterer Harres", an der Kreuzung von Dietmar-Hopp- und Franziskusstraße nahe dem Hallenbad - hierfür wäre aber eine (zumindest bürokratisch) aufwendige Nutzungsänderung notwendig. Sie lautet derzeit auf Gemeinbedarf, weil angedacht ist, hier eine zentrale Gemeindebibliothek zu errichten. Das wäre auch mit dem Smile-Projekt möglich: Das Grundstück ist insgesamt 5000 Quadratmeter groß und - ein wichtiger Vorteil - komplett in Gemeindehand. Eger sah allenfalls die "moralische Verpflichtung", nach der Nutzungsänderung den vorigen Eigentümern eine Nachzahlung anzubieten, lagen die Kaufpreise doch unter denen von Bauland.

Die andere denkbare Fläche ist in der Nähe, zwischen Franziskusstraße und Kehrgraben, doch hier besitzt die Gemeinde nur ein relativ kleines Areal, sie müsste also die fehlenden Flächen zu Preisen wie im Baugebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand erwerben: 160 Euro pro Quadratmeter. Weil planerisch schon Wohnbau vorgesehen ist, hält sich die Bürokratie aber in Grenzen.