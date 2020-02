St. Leon-Rot. (seb) Eigentlich ist es kein Vergleich: Das alte St. Leon-Roter Jugendzentrum war ein Provisorium im umgenutzten Gebäude einer Kläranlage, das neue ist eine Drei-Millionen-Investition mit 950 Quadratmetern Nutzfläche. Wären aber nicht so viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt in die Gestaltung geflossen, würde der Neubau sicher nicht so ein positives Echo hervorrufen: "So viel Platz, so viele Möglichkeiten", zeigten sich die zahlreichen Besucher beim Tag der offenen Tür beeindruckt.

Da geriet zur Nebensache, dass gleich zwei Bands krankheitsbedingt absagen mussten. Die "Leo Kidz", der Kinderchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Leon, und der Cha-Cha-Club Wiesloch mit gleich drei Formationen sorgten anfangs für gute Laune, später wurden mit Metal und härterem Rock Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen. Im großen Saal mit der Bühne war auch fürs leibliche Wohl gesorgt, Spaß hatten die Besucher hier mit Airhockey und Tischkicker.

​Für gute Laune sorgten unter anderem die „Leo Kidz“. Foto: Lerche

Den ganzen Tag über konnte man sich einen Eindruck vom Umfang des Angebots machen, in der Medienwerkstatt, die beispielsweise auch Filmemachen ermöglicht, herrschte an den Videospielen dichtes Gedränge, im Chill-out-Raum konnte man sich entspannen oder beim Reaktionsspiel seine Reflexe testen. Die Sprayer-Werkstatt, in der Graffiti und Urban Art angefertigt werden können, war diesmal ein "Tattoo-Studio" – natürlich war der Körperschmuck nur aufgesprüht – und im Außenbereich konnten die Kinder und Jugendlichen selbst zur Spraydose greifen. Lange Schlangen bildeten sich auch vor dem eigens für diesen Tag aufgebauten Flugsimulator, einer Art frei dreh- und schwenkbaren Liege mitsamt 3D-Brille.

"Schön eingerichtet", meinte der 14-jährige Finn zum Jugendzentrum. Er hatte es sich mit Freunden auf flexibel nutzbaren Möbeln, eben noch Sessel, dann schon Liege, gemütlich gemacht – die sind, wie zu erfahren war, bei allen Gästen der Hit. Finn lobte auch das Angebot mit Videospielen und Filmwerkstatt oder das Sprayer-Atelier, all das mache das Jugendzentrum "einfach cool".

Viel Spaß hatten die Besucher auch beim „Sprayen“ und mit dem Flugsimulator. Foto: Lerche

Jonas und Ian, beide 17, lobten, wie groß, gepflegt und ansprechend gestaltet das Jugendzentrum ist. Sie möchten hier "Musik hören, chillen, Freunde treffen". Fürs noch brachliegende Außengelände indes hätten sie gern Sport- und Fitnessgeräte und einen Garten, um im Sommer bei kühlen Getränken zu entspannen. Mit Blick auf den Besucherandrang meinten sie: "Der Tag der offenen Tür tut dem Jugendzentrum gut, jetzt werden sicher auch mehr jüngere Leute kommen."

Das hofft auch Bernd Hafermann vom Team der St. Leon-Roter Jugendarbeit: "Langsam Warmwerden" mit den Räumen habe in den Wochen seit der offiziellen Eröffnung im Mittelpunkt gestanden, er selbst müsse erst in die vielen Möglichkeiten, etwa mit der modernen Technik, der üppigen Soundanlage, "hineinwachsen". Doch fänden "jede Woche neue Leute" den Weg ins Jugendzentrum, jetzt, mit dem Tag der offenen Tür, werde es sicher noch mehr Interesse wecken. Angesichts der vielen Gäste zeigte er sich also "absolut zufrieden". Er selbst freue sich darauf, wenn die Bühne in vollem Umfang für Livemusik, Theater, Poetry Slam und mehr genutzt wird.