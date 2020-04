Das Kernkraftwerk Philippsburg mit den beiden Kühltürmen, die gesprengt werden sollen, aufgenommen an Silvester 2019 kurz vor der endgültigen Abschaltung. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. Block I wurde bereits 2011 stillgelegt, im Dezember 2019 hat man auch beim zweiten Block den Stecker gezogen. Jetzt sind die beiden 153 Meter hohen Naturzug-Nasskühltürme des Kernkraftwerks Philippsburg – viele Jahre lang weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt Philippsburg und des Kraftwerksstandortes am Rhein – an der Reihe. Sie sollen Mitte Mai gesprengt werden, wie der Betreiber Energie Baden-Württemberg (EnBW) kürzlich mitteilte. Als Termin habe man den 14. Mai formal gegenüber den Behörden kommuniziert. "Wann die Sprengung dann tatsächlich über die Bühne geht, ist nach heutigem Stand jedoch noch offen", hatte Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH, erklärt. Es gebe noch einige Unwägbarkeiten und die Genehmigung zum Abbruch seitens der Behörde würde auch noch nicht final vorliegen. "Das Verfahren ist jedoch schon weit fortgeschritten, die Abläufe sind klar", heißt es.

Unklar ist jedoch, wie sich die aktuelle Corona-Epidemie auf das geplante Prozedere auswirkt. Dass ein solches Spektakel Zuschauer links und rechts des Rheins anzieht, dürfte klar sein. Im Vorjahr war die Rede von bis zu 20.000 Menschen. Die weiteren Faktoren für diese geschichtsträchtige Sprengung seien Wind und Hochwasser, der aktuelle Stand des Genehmigungsverfahrens und die Aufhebung der Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Hier kann es also durchaus noch zu einer Verschiebung kommen. Man habe frühzeitig den Austausch mit umliegenden Gemeinden und Behörden gesucht, Absperrbereiche sollen Sicherheit gewährleisten. Fakt ist, dass an diesem Tag der komplette Bereich der Rheinschanzinsel für Besucher abgesperrt wird.

Unabhängig vom Datum der Sprengung steht die Methode seit Langem fest. Ein "normaler" Rückbau Stück für Stück hätte sich über viele Monate hingezogen und wäre auch für die Umwelt aufgrund von Staubbelastungen nicht sinnvoll gewesen. Aktuell ist eine sogenannte Fallrichtungssprengung, auch aus ökologischen Gründen, angedacht, bei der sich die Staubwolke nach der Sprengung innerhalb weniger Minuten verzogen habe. "Diese Art der Sprengung ist eine weltweit bewährte Methode", heißt es aus Philippsburg. In jedem Kühlturm – Basisdurchmesser 123 Meter – sind rund 32.500 Tonnen Stahlbeton verbaut. Der Plan ist, dass diese Masse noch in diesem Jahr aufgearbeitet und vor Ort zur Aufschüttung wiederverwendet wird. Tatsache ist laut Betreiber, dass die Kühltürme nie mit Radioaktivität in Berührung kamen, da der Kühlwasserkreislauf vollkommen getrennt von den Kreisläufen des Siede- und Druckwasserreaktors verläuft.

Trotzdem hat man vor Ort Messungen durchgeführt und keinerlei Kontamination festgestellt, wie auch dem Umweltministerium mitgeteilt wurde. Sobald die Kühltürme nicht mehr stehen, kann das Gelände für das geplante Gleichstrom-Umspannwerk (das ursprünglich außerhalb des Kraftwerkszaunes angedacht war und wo es vor Jahren viele Proteste aus der Bevölkerung gab) aufbereitet werden. Dann soll der von der EnBW-Tochterfirma TransnetBW konzipierte Konverter auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern stehen und Knotenpunkt für den Stromtransport in die Region darstellen.

Inzwischen hat, wie vom Übertragungsnetzbetreiber mitgeteilt wurde, das Landratsamt Karlsruhe die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erteilt. Das Umspannwerk soll den Gleichstrom, der aus erneuerbaren Energiequellen (Windparks) im Norden kommt, in Wechselstrom umwandeln und in das allgemeine Stromnetz einspeisen. "Damit legen wir den Grundstein für die Versorgungssicherheit in einer Zukunft ohne Kernkraft und Kohle", heißt es bei TransnetBW.

Fakt ist jedoch auch: Es fehlen im Moment Stromleitungen von Nord nach Süd und die Gegner dieser Variante haben ebenfalls Argumente. "Das ist so, als wenn die eine Seite das Flugzeug startet und die andere mit dem Bau der Landebahn beginnt", argumentieren diese. Die von der Bundesregierung nach der Nuklear-Katastrophe am 11. März 2011 im japanischen Fukushima beschlossene Energiewende mit dem Atomausstieg ist jedoch längst eingeleitet.

Nach der Abschaltung von Philippsburg Block II an Silvester 2019, ist das "sicherste Kraftwerk der Welt" (Zitat das früheren Philippsburger Bürgermeisters Fritz Dürrschnabel nach der Inbetriebnahme von Block I) Geschichte. Philippsburg I (Siedewasserreaktor mit 926 MW Leistung) wurde 1970 begonnen und ging am 7. Mai 1979 ans Netz. Philippsburg II (Druckwasserreaktor der dritten Generation/Vor-Konvoi-Anlage mit 1468 MW, Baubeginn im Juli 1977) ging am 17. Dezember 1984 in Betrieb.

Nach der Novellierung des Atomgesetzes im Jahre 2010 ("Laufzeitverlängerung") war die endgültige Abschaltung von KKP I erst für 2026 und für KKP II für 2032 vorgesehen. Dann kam Fukushima!