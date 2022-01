Dielheim/St. Leon-Rot. (obit/stoy/tt) Während in Wiesloch rund 300 Personen "spazieren" gingen, blieben auch die Straßen St. Leon-Rots und Dielheims am Montagabend nicht leer.

In St. Leon-Rot "spazierten" schon zum wiederholten Male ungefähr 130 Menschen vom Rathaus aus am Harres und den Supermärkten vorbei. Eine Maske trug kaum einer, dafür hielten einige ein Grablicht in der Hand, das am Ende des "Spaziergangs" vor dem Rathaus abgestellt wurde. Nach RNZ-Recherchen waren bei der Demo am 10. Januar offenbar Vertreter des NPD-Ortsverbandes Schwetzingen/Hockenheim vor Ort. Auf der Facebook-Seite der Partei sind Bilder aus dem Zug der "Spaziergänger" zu sehen, darunter steht: "Dabei waren auch viele unserer Unterstützer". Ob die NPD auch am 17. Januar anwesend war, ist nicht bekannt.

Dass sie gemeinsam mit offen rechtsextremen Personen "spazieren" gehen, leugneten die von der RNZ angesprochenen Teilnehmer. "Die Regierung hat die Rechtsextremen eingeschleust", sagte ein 77-Jähriger überzeugt. Ein Familienvater bezeichnete die RNZ-Mitarbeiter als "Möchtegern-Rechte" und "Mobiles Impfteam". Eine Frau mit Grablicht in der Hand meinte, sie wolle "frische Luft schnappen", andere "Spaziergänger" wiederum wollten nichts sagen. Eine Gegendemonstration wie in Wiesloch gab es in St. Leon-Rot nicht, dafür protestierten aber vier Jugendliche mit Maske auf der anderen Straßenseite. "Wir stehen hier, weil in St. Leon-Rot keiner dagegen hält", erklärte eine 17-Jährige.

Der Gemeinde sei bisher nicht bekannt gewesen, dass auch Vertreter der NPD an zumindest einem "Spaziergang" teilgenommen hatten, erklärte Benjamin Schwalb, Ordnungsamtsleiter in St. Leon-Rot. Wenn sich die Leute nicht zu erkennen geben würden, sei es schwer, dies von außen festzustellen. Bei der Versammlung am Montag waren eine Streifenwagenbesatzung der Polizei und auch Vertreter der Versammlungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort. Wegen möglicher Maßnahmen wie einer Allgemeinverfügung ist in St. Leon-Rot die Kreisbehörde zuständig. "Bisher waren die Versammlungen friedlich", so Schwalb. Das bestätigte auch Bürgermeister Alexander Eger, der am Montag kurz vorbeigekommen war. "Das hat einen ruhigen Eindruck gemacht."

Für Unwohlsein sorgen bei Verwaltung und Polizei vor allem das Nichteinhalten von Abstands- und Hygieneregeln. Da es bisher keine Konflikte gegeben habe, begleite man die Veranstaltung moderat, erklärte ein Polizist in St. Leon-Rot: "Wir sind einfach mobil und beweglich unterwegs."

Rund 50 Personen nahmen am „Spaziergang“ in Dielheim teil. Foto: obit

In Dielheim trafen sich rund 50 "Spaziergänger" auf dem Parkplatz zwischen Friedhof und Leimbachtalschule. Im Gegensatz zu den anderen "Spaziergängen" war in Dielheim die Polizei nicht vor Ort. So konnten die Teilnehmer über die Kriegsstraße, durch das Wohngebiet Eckertsberg zur Wieslocher Straße ziehen. Entlang der Hauptstraße führte der "Spazierweg" zum Rathaus und weiter zum Ausgangspunkt an der Leimbachtalschule. Auch hier wurden keine Masken getragen und die Abstände nicht eingehalten.