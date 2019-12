Schatthausen. (pol/mün) Im Bereich des Wasserschlosses in Schatthausen wurde am Mittwoch eine Verunreinigung des Gänsbaches entdeckt. Bürger hatten die Polizei gerufen, als die Film auf der Wasseroberfläche entdeckten, heißt es in der Mitteilung.

Vor Ort waren Feuerwehr, ein Vertreter der Abteilung Umwelt der Stadtverwaltung Wiesloch und das Wasserrechtsamt des Landratsamtes im Einsatz.

Bei der Flüssigkeit handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich um Gülle, zur weiteren Abklärung wurde eine Wasserprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim dauern noch an.